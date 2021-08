Rząd szykuje drakońskie kary na czwartą falę. ''Nawet 30 tys. zł''

Przebieg czwartej fali pandemii koronawirusa w Polsce jest wciąż dużą niewiadomą. Pesymistyczne scenariusze zakładają 14-15 tys. zachorowań na Covid-19 dziennie. Rząd w obawie przed nowymi wariantami koronawirusa o podwyższonej zaraźliwości przygotował projekt zmian w przepisach dotyczących zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Czwarta fala. Rząd szykuje drakońskie kary

Jak podaje ''Wirtualna Polska'', kara pieniężna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł będzie groziła osobom, które w wywiadzie epidemiologicznym podadzą nieprawdziwe lub niepełne informacje. Rządowy projekt ustawy ma mieć "charakter prewencyjny".

Kolejne zmiany szykowane na czwartą falę Covid-19 dotyczą sanepidu. Inspektorzy sanitarni będą mogli wydłużyć czas domowej izolacji z 21 do 30 dni. Ponadto turyści powracający do Polski z krajów, w których dominują alertowe mutacje koronawirusa, będą obejmowani "indywidualnym nadzorem epidemiologicznym".

''Inspektor będzie mógł wystąpić do lekarza sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji lub izolacji w warunkach domowych do czasu poddania tej osoby badaniom mającym na celu wykluczenie zakażenia" - czytamy.

Jakie obostrzenia na czwartą falę?

Rzecznik resortu zdrowia, pytany w zeszłym tygodniu o możliwe obostrzenia związane z czwartą falą pandemii, zapowiedział, że "przed wrześniem możemy usłyszeć pewną mapę drogową". Wojciech Andrusiewicz poinformował, że Ministerstwo Zdrowia cały czas pracuje nad swoimi rekomendacjami, a w resorcie systematycznie zbierają się sztaby kryzysowe.

– Na pewno w jakiejś formie restrykcje się pojawią i na pewno będzie wymagane przedstawienie chociażby certyfikatu ze szczepieniem czy też certyfikatu wykonanego testu, czy certyfikatu, że jesteśmy ozdrowieńcem przy wejściu w różne miejsca, czy to do urzędów, sklepów, na pływalnie, czy boiska. Pewnie limity osób, które będą mogły wchodzić, spadną, a co za tym idzie uprzywilejowane będą te osoby, które będą posługiwały się certyfikatami – tłumaczył.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP