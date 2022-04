Czy Putin zaatakuje Polskę? "Po 24 lutego wszystko jest możliwe"

Doradca Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak uważa, że Warszawa może być następnym celem Putina, "bo Rosja nienawidzi Polski". Były wiceszef wywiadu NATO gen. Jarosław Stróżyk tego nie wyklucza, choć - jak podkreśla - na obecnym etapie "Polska zdała egzamin".

Rosja zaatakuje Polskę? Gen. Stróżyk: Po 24 lutego wszystko jest możliwe

- Całe społeczeństwo zdało egzamin, społeczność międzynarodowa również zdała egzamin we wzmacnianiu Polski, Słowacji w systemie obronnym. Wysyłani są kolejni żołnierze i sprzęt - wymieniał gen. Stróżyk. - Moim zdaniem Putin na tym etapie nie odważyłby się na atakowanie Polski, ale po 24 lutego wszystko jest możliwe - powiedział we wtorek na antenie Radia ZET.

Stróżyk został również zapytany o to, kiedy w jego ocenie może zakończyć się wojna w Ukrainie. - To politycy rozpoczynają wojny i to politycy je kończą – skomentował Gość Radia ZET. - Mam nadzieję, że ten gorący okres wojny skończy się w maju, najpóźniej w czerwcu i nastanie dosyć kruchy pokój na terytorium całej Ukrainy – mówił gen. Jarosław Stróżyk.

RadioZET.pl/oprac. AK

