Lockdown w Polsce po raz pierwszy wprowadzono wiosną ubiegłego roku. "Zamrożenie" gospodarki było odpowiedzią na pierwszą falę pandemii koronawiusa. Obostrzenia w handlu, przemieszczeniu się oraz w szkołach rząd wprowadzał z powodu kolejnych wzrostów zakażeń. Większość restrykcji zniesiono na przełomie maja i czerwca, kiedy liczba nowych zakażeń zaczęła mocno spadać. W czwartek resort zdrowia podał informację o 93 nowych zakażeniach i 19 ofiarach śmiertelnych (16 z nich z chorobami współistniejącymi).

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk na antenie radiowej Trójki mówiła o rządowych planach na jesień tego roku, jeśli liczba zakażeń gwałtownie wzrośnie. Jej zdaniem możliwy jest "wariant lockdownu".

Pełny lockdown jesienią?

- Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie się wymykała spod kontroli, ale musimy zakładać najgorszy z możliwych scenariuszy - mówiła wiceminister. Pod koniec wakacji ma rozpocząć konsultacje z poszczególnymi branżami pod kątem ewentualnych obostrzeń.

Semeniuk wyjaśniała: - Nauczyliśmy się pokory w życiu z wirusem i wiemy, że jeżeli wskaźniki i liczby będą wysokie, prawdopodobnie nie będziemy mieli wyboru, dlatego że życie i zdrowie Polaków jest najważniejsze. Dodała, że "rozumie etap wakacyjny, takiego zamrożenia emocjonalnego" związanego z pandemią.

- Utrzymujemy cały czas szpitale tymczasowe, które mam nadzieje nie będą wykorzystywane, ale infrastruktura jest niezbędna i podtrzymywanie jej do tego, co prawdopodobnie nas czeka w kolejnych miesiącach - mówiła Semeniuk.

Wyjaśniała, że po półtora roku walki z koronawirusem rząd jest mądrzejszy w sprawie zamykania gospodarki. - Mam nadzieję, że o pełnym lockdownie nie będziemy mówić - wskazała.

Morawiecki: chcemy przygotować się na najgorsze

O obawach przed kolejnymi obostrzeniami mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. - Dziś piękne słońce, (...) wszyscy się cieszą, ale na dobrą sprawę, nie wiemy do końca, jak będzie wyglądać jesień. I chcemy się przygotować na najgorsze. Wiemy, że aby to najgorsze nie nastąpiło, a to najgorsze to utrata życia i zdrowia naszych najbliższych, żeby to nie nastąpiło, musimy się szczepić - zaznaczył.

Premier podkreślił, że dzięki szczepionkom można było pozbyć się chorób takich jak np. polio czy choroby Heinego-Medina. Wskazywał, że COVID-19 to choroba powodująca nie tylko utratę zdrowia, życia, ale także ogromne perturbacje w życiu gospodarczym.

