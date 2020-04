Czy można grillować w czasie pandemii? Mandaty nawet do 30 tys. złotych

Czy można grillować w czasie pandemii? To pytanie zadaje wiele osób. Majówka przed nami. Jednak w tym roku u większości ludzi będzie ona wyglądała inaczej niż dotychczas. Ci, którzy uwielbiają grillować razem z grupą przyjaciół i znajomymi, mogą o tym zapomnieć.

W związku z epidemią koronawirusa zamknięto placówki oświaty, instytucje kultury, galerie handlowe i wiele innych miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. Rząd wprowadził wiele ograniczeń i rozporządzeń. Jednym z nich jest zakaz zgromadzeń. Czy w związku z tym można grillować?

Koronawirus. Czy można grillować w czasie pandemii?

Niektóre zakazy wprowadzone przez rząd przestały już obowiązywać. Od 20 kwietnia znów możemy chodzić na spacery do lasu. Czy można jednak grillować w czasie pandemii? Z rozporządzeń związanych z koronawirusem wprowadzonych przez rząd wynika, że możemy grillować. Można to jednak robić tylko na swoim terenie. Towarzyszyć mogą nam domownicy.

W tym roku grillować możemy tylko na własnej posesji, czyli na podwórku, w ogródku lub na działce. Można to robić, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, czyli nie stwarzać zagrożenia pożarowego. Należy także pamiętać o tym, że grillować możemy tylko z domownikami.

Kary za grillowanie nawet do 30 tysięcy złotych

Mimo że otworzono skwery, parki i bulwary — nie możemy tam grillować. We wspólnym biesiadowaniu mogą nam towarzyszyć tylko osoby z nami mieszkające. W przeciwnym wypadku policja może nałożyć na nas mandat w wysokości 500 złotych oraz skierować sprawę do inspektora sanitarnego. Ten może nanieść karę finansową od 5 do 30 tysięcy złotych.

Koronawirus. Czy można grillować na balkonie?

Rozporządzenia związane z koronawirusem nie zakazują grillowania na balkonie. Należy jednak pamiętać, że zakaz widnieje w regulaminach większości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wiele osób w takich przypadkach decyduję się na skorzystanie z grilla elektrycznego.

