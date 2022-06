Audi zderzyło się z pociągiem. Kierowca osobówki nie żyje

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 10.30. Jak mówił PAP dyżurny wielkopolskich strażaków, w okolicy miejscowości Dachowa samochód osobowy zderzył się z pociągiem. - Dwie osoby, które jechały samochodem, zostały zabrane przez pogotowie do szpitala – powiedział. Dyżurny zaznaczył, że pasażerom pociągu relacji Poznań – Odolanów nic się nie stało.

Pociąg uderzył w auto osobowe. 77-latek nie żyje

Do szpitala trafił 77-letni kierowca auta i pasażerka samochodu. W niedzielę po południu kom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji powiedział PAP, że przewieziony do szpitala po wypadku 77-letni kierowca auta zmarł.

"Reanimację kierowcy rozpoczął lekarz, który podróżował pociągiem, a następnie RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa - red.) prowadzili kórniccy strażacy. Mężczyźnie udało się przewrócić funkcje życiowe, po czym został przetransportowany karetką do szpitala wraz z pasażerką, której obrażenia nie zagrażają życiu. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń w szpitalu zmarł kierujący audi a3" - podali na Facebooku strażacy z OSP Kórnik.

Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe. Wypadek został objęty prokuratorskim śledztwem.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa