Polska chce odkupić szczepionki od Danii. Morawiecki napisał list

Szczepionkami na COVID-19 Johson&Johnson, których nie chce Dania, jest zainteresowana Polska. Premier Mateusz Morawiecki napisał we wtorek list do premier Danii Mette Frederiksen, w którym złożył propozycję odkupienia niewykorzystanych preparatów tej firmy - wynika z informacji portalu polsatnews.pl.

Portal miał dotrzeć do krótkiego listu premiera, datowanego na 4 maja. Szef rządu przypomina w nim, że jesteśmy w "kluczowym momencie walki z pandemią", a Dania i Polska "od lat współpracują na szczeblu politycznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym". "Również trudny czas pandemii umocnił nasze więzi" - stwierdził Morawiecki. Podkreślił przy tym, że "w Polsce ogromną wagę przykładamy do programu szczepień".

Polska chce kupić od Danii szczepionki Johnson&Johnson

Polsatnews.pl ustalił, że szef rządu złożył premier Danii propozycję odkupienia przez Polskę niewykorzystanych szczepionek firmy Johnson&Johnson. "Polacy pozytywnie podchodzą do szczepień, a coraz więcej moich rodaków korzysta z ochrony, którą dają szczepionki. W ostatnich dniach odnotowałem informację, że Dania zdecydowała się wycofać wprowadzenie szczepionki Johnson&Johnson do obrotu na rodzimym rynku. Gdyby Dania zdecydowała się na odsprzedaż części swoich zapasów, Polska jest gotowa odkupić te szczepionki. Dla Polski i Polaków byłoby to coś więcej niż wzajemne korzystna transakcja. Oznaczałoby to gest solidarności wzmacniającej nasze partnerstwo" - napisał w liście Morawiecki.

Premier wyraził nadzieję, że jego propozycja spotka się z zainteresowaniem premier Danii. "Wierzę, że moja propozycja spotka się z Pani zainteresowaniem i już wkrótce nasze wspólne wysiłki pozwolą przezwyciężyć pandemię i jej skutki, a z tego trudnego czasu wyjdziemy wszyscy silniejsi i lepiej przygotowani na wyzwania przyszłości" - zaznaczył.

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z polsatnews.pl ocenił, że "Polska od samego początku podejmuje działania na poziomie Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia dostaw szczepionek. Jednocześnie szukamy innych możliwości, aby ten proces mógł być przyspieszony".

Dania poinformowała o wykluczeniu szczepionki J&J z programu szczepień przeciwko COVID-19. Wcześniej władze duńskie ogłosiły, że rezygnują ze stosowania szczepionki AstraZeneca. Mimo to Europejska Agencja Leków nie zmieniła swojej rekomendacji dla jednodawkowego preparatu, uznając, że korzyści przewyższają ryzyko. EMA zastrzegła jednak, że ulotka szczepionki powinna uaktualnić informację o możliwych efektach ubocznych.

