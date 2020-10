Dariusz Gnatowski miał objawy koronawirusa. Lekarze nie zdążyli wykonać testu

Dariusz Gnatowski, który zyskał sympatię wielu Polaków jako Arnold Boczek w serialu Polsatu ''Świat według Kiepskich'' nie żyje. Aktor zmarł 20 października w szpitalu im. Dietla w Krakowie. Miał 59 lat. Informację o jego śmierci potwierdził wicedyrektor Szpitala Specjalistycznego Marcin Mikos.

Dariusz Gnatowski trafił do szpitala we wtorek w bardzo ciężkim stanie. Mimo długiej reanimacji i wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Marcin Mikos w rozmowie z TVN24 potwierdził, że aktor miał objawy koronawirusa, jednak lekarze nie zdążyli wykonać testu na Covid-19 ze względu na jego stan. Gnatowski od lat chorował na cukrzycę typu 2. W 2019 roku przeszedł metamorfozę. Dariusz Gnatowski sporo schudł, a szczuplejszą sylwetką pochwalił się na konferencji ramówkowej Polsatu.

Dariusz Gnatowski nie żyje. Kim był aktor?

Dariusz Gnatowski urodził się 24 maja 1961 roku w Rudzie Śląskiej. Ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Zadebiutował rolą Mieczysława Walpurga w "Wariacie i zakonnicy" Stanisława Ignacego Witkiewicza w reż. Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze STU w Krakowie. Był związany z krakowskim Teatrem STU i Teatrem Ludowym w Nowej Hucie.

Popularność zyskał jako aktor filmowy. Wystąpił m.in. w serialach "Ekstradycja", "Siedlisko", "13 posterunek", "Pierwsza miłość", ale największą popularność przyniosła mu rola Arnolda Boczka – sąsiada głównych bohaterów serialu "Świat według Kiepskich''.

Gnatowski w 2016 roku został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" oraz honorową odznaką przyznawaną przez prezydenta Krakowa "Honoris Gratia".

RadioZET.pl/PAP/TVN24