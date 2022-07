Powszechne i darmowe testy na COVID-19 wrócą? Rzecznik rządu komentuje

Koronawirus nie odpuszcza – wiele krajów europejskich zmaga się z kolejną fala zakażeń nowymi wariantami Omikronu. Powodują one głównie objawy infekcji górnych dróg oddechowych i pozostają w organizmie dłużej niż poprzednie - nawet do 13 dni.

Polski resort zdrowia nie zamierza na razie wprowadzać żadnych obostrzeń lub masowego testowania. Z ministerstwa słychać zapewnienia, że sytuacja jest pod kontrolą.

Koronawirus w Polsce. Powszechne testowanie na razie nie wróci

- Jeżeli np. pada pytanie, czy wracamy do masowego testowania, to dopóki nie będziemy mieli pewnego progu obłożenia w szpitalach, związanego z covidem, to nie będziemy do tego wracali. Na razie roboczo myślimy mniej więcej o ok. 5 tys. hospitalizacji – powiedział w czwartek na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Głos ws. powszechnego i darmowego testowania zabrał też rzecznik rządu Piotr Müller. - Na pewno nie teraz - stwierdził i dodał, że w tym momencie “nie ma takiej potrzeby”. - Ponieważ skala zachorowań nie jest taka wysoka i przede wszystkim ich dolegliwość nie jest taka wysoka - przekonywał Müller.

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce zaczęła w lipcu rosnąć. W czwartek resort zdrowia poinformował o 1068 nowych przypadkach, w tym 556 ponownych oraz śmierci 16 osób z COVID-19. Natomiast w piątek zaraportowano 1046 infekcji (w tym 152 ponowne), nie było jednak zgonów. To najgorsze statystyki od kilku miesięcy. Ostatnim razem ponad tysiąc przypadków odnotowano 23 kwietnia.

RadioZET.pl