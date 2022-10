Poszukiwany Dawid Gabiga może posiadać przy sobie niebezpieczne narzędzia. "Prosimy zachować ostrożność i nie próbować zatrzymać go na własną rękę" – apelują mundurowi z Gliwic.

Dawid Gabiga - policja szuka tego mężczyzny

Za zgodą Prokuratury Rejonowej w Rybniku policja opublikowała w poniedziałek zdjęcie oraz dane personalne poszukiwanego. "Dla dobra śledztwa nie przekazujemy informacji o szczegółach zdarzenia" – zastrzega gliwicka policja.

Dawid Gabiga ma 35 lat. Nie ma stałego miejsca zameldowania, ostatnio mieszkał w Rybniku przy ulicy Cmentarnej 17. W chwili ucieczki z miejsca przestępstwa mężczyzna był półnagi – miał na sobie tylko spodenki i przewieszoną torebkę. Poszukiwany jest tęgiej budowa ciała i ma:

187 cm wzrostu,

krótkie ciemne włosy,

brązowe oczy,

tatuaż na prawym przedramieniu w formie kolczatki.

Wszelkie informacje w sprawie można kierować do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku pod nr tel.: 47 85 572 55 lub do najbliższej jednostki policji pod nr 997. Policja przypomina, że pomaganie sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności, a szczególnie ukrywanie sprawcy jest przestępstwem, za które grozi kara do pięciu lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP