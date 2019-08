Dawid Kostecki miał w areszcie na Białołęce wielu wrogów. Wyzywano go od konfidentów, grożono, że będzie roz*****y, że cała Polska czeka na niego za murami – informuje „Rzeczpospolita”. Gazeta sugeruje, że groźby i zastraszanie mogły popchnąć go do samobójstwa.