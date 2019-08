Na szyi zmarłego Dawida Kosteckiego znaleziono dwa maleńkie ślady nakłucia – wynika z notatki służbowej prokuratura Wojciecha Kapuścińskiego, do której dotarła „Gazeta Wyborcza”. Co ciekawe, podczas sekcji zwłok pięściarza śladów tych nie zbadano. Według prokuratora może być to bardzo ważny trop w sprawie. Co tak naprawdę wydarzyło się więziennej celi na warszawskiej Białołęce?