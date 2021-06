Policjanci otrzymali zgłoszenie w środę wieczorem. Jeden z mieszkańców Dębnicy Kaszubskiej (woj. pomorskie) miał zabić i zakopać swojego psa. 37-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

Dębnica Kaszubska. 37-latek bestialsko zabił psa. Usłyszał zarzuty

- Dzielnicowi od razu pojechali do domu podejrzewanego o to przestępstwo mężczyzny i potwierdzili swoje informacje. 37-latek dusił zwierzaka paskiem od spodni, ciągnął go za sobą i uderzał siekierą, a po wszystkim zakopał w pobliżu domu - relacjonuje Pomorska Policja na swojej stronie internetowej.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska, mężczyzna zabił psa, bo ten go denerwował.

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zbrodni, zabezpieczyli ślady, a zwłoki zwierzęcia przekazali do przychodni weterynaryjnej. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W środę usłyszał już zarzut zabicia psa. 37-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia.

fot. Policja Pomorska

RadioZET.pl/Policja Pomorska/wp.pl