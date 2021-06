Delta opóźni luzowanie obostrzeń? "Informacje nie są optymistyczne"

Rzecznik rządu pytany był w TVP Info o zagrożenie dla Polski wariantem Delta koronawirusa oraz o to, że niektóre kraje w związku z rozprzestrzenianiem się indyjskiej mutacji Covid-19 cofają luzowanie obostrzeń.

– Niestety te informacje, które pojawiają się, jeśli chodzi o nowe odmiany koronawirusa, nie są optymistyczne. Trzeba podejmować działania profilaktyczne, jeśli chodzi o jego rozprzestrzenianie – powiedział Piotr Müller.

– Stąd decyzja rządu dotycząca kwarantanny dla osób, które przyjeżdżają spoza obszaru Schengen, a które nie są zaszczepione, po to, by ograniczyć potencjalne eskalacje właśnie nowych odmian koronawirusa – zaznaczył i podkreślił, że jest to jedno z działań.

Kolejną kwestią jest "poszerzenie działań, jeśli chodzi o sekwencjonowanie DNA, czyli weryfikację, jakie odmiany koronawirusa są w Polsce". – Nowe urządzenia, nowe działania w tym zakresie to również rzeczy, które są na bieżąco w tym zakresie realizowane – powiedział rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Nowe obostrzenia i zasady kwarantanny dla podróżnych

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od północy ze środy na czwartek zmieniają się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Z kwarantanny zwalnia ujemny wynik testu wykonanego po 7 dniach od przekroczenia granicy. Kwarantanna nie dotyczy też osób skutecznie zaszczepionych.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że na całym świecie dochodzi do różnych mutacji koronawirusa. Wśród kolejnych wariantów wymienił wariant Delta Plus z Indii. Przypomniał, że w Polsce uruchomiony został system monitorowania mutacji.

Wariant Delta koronawirusa już krąży w naszym społeczeństwie

W czwartek kierujący pracami GIS Krzysztof Saczka mówił, że wariant Delta koronawirusa już krąży w naszym społeczeństwie. Wskazywał, że z wywiadów epidemiologicznych wynika, że wśród zakażonych nim są osoby, które nie podróżowały i nie kontaktowały się z osobami podróżującymi.

W środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzegło przed kolejną falą pandemii Covid-19. W jego ocenie szczególnie zaraźliwy wariant Delta koronawirusa będzie odpowiadał za 70 proc. nowych infekcji w UE na początku sierpnia i 90 proc. do końca tego samego miesiąca.

RadioZET.pl/PAP