Nowe przypadki mutacji Delta w Polsce. W naszym kraju odnotowano do tej pory 226 zakażeń tym wariantem. - W ciągu ostatnich dni przybyło około 20 przypadków - poinformował we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, wirus atakuje głównie osoby niezaszczepione.

Wariant koronawirusa Delta rośnie w siłę w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował o nowych przypadkach zakażeń. - Na przestrzeni ostatnich czterech tygodni odsetek próbek, które w sekwencjonowaniu wykazały wariant Delta, to 60 proc. – przekazał.

- To, co nas jeszcze bardziej powinno skłaniać do podjęcia akcji szczepień, to dane, które utwierdzają w przekonaniu, że chorują ludzie niezaszczepieni. Patrząc na dane z ostatnich ośmiu dni widać, że w granicach 60 proc. zakażonych to osoby do 40. roku życia - podkreślił rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Deltą zarażają się głównie młodzi. "To jest najlepsze świadectwo, że szczepienia chronią"

Najwięcej zakażeń - jak poinformował - bo blisko 23 proc., to są osoby miedzy 21., a 30. rokiem życia. - To grupa osób, która jest najsłabiej wyszczepiona i grupa, która w tej chwili najczęściej się zakaża – zaznaczył rzecznik MZ.

Odsetki procentowe osób, które zakaziły się po pełnym wyszczepieniu, po 14 dniach, czy też niestety zeszły z tego świata po pełnym zaszczepieniu i zakażeniu, to 1,6 proc. w pierwszym przypadku i 0,6 proc. w drugim. To jest najlepsze świadectwo, że szczepienia chronią – dodał.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że wariant Delta wykryto już w 124 krajach i coraz częściej dominuje w poszczególnych rejonach. Eksperci alarmują, że atakuje on głównie niezaszczepione osoby. WHO ostrzega, że w ciągu najbliższego miesiąca wariant Delta będzie dominował na całym świecie.

Pacjenci hospitalizowani z COVID-19 to głównie osoby niezaszczepione

Ministerialne zestawienia pokazują, że w szpitalach jest 309 chorych z COVID-19, w tym 46 pacjentów podłączonych do respiratorów. - Liczba osób w szpitalach (z powodu COVID-19 - red.) spada. Osoby, które są teraz w szpitalach to w głównej mierze osoby niezaszczepione. Osoby pod respiratorami, w granicach 50 osób, to też w głównej mierze osoby niezaszczepione – poinformował rzecznik.

- To wszystko jest jasnym świadectwem i argumentem, by akcję szczepień kontynuować – dodał.

W Polsce wykonano dotąd ponad 33 mln 843 tys. szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 17 mln 40 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP