Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Przepis ten wszedł w życie na mocy dekretu, wydanego przez płockiego biskupa Piotra Liberę – czytamy na ekai.pl.

"Od 10 lutego 2020 r. w diecezji płockiej obowiązuje ‘Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych’. Dokument jest próbą wprowadzenia w życie papieskiej adhortacji Amoris laetitia z 2016 r."n – dowiadujemy się z kolei ze strony duszpasterstwa plockierodziny.pl.

Na stronie parafii zamieszczono wersje pdf oświadczeń dla kandydatów na rodziców chrzestnych. Według nowych zasad, przyszli ojciec i matka chrzestni muszą między innymi zapewnić, że:

- ukończyli 16. rok życia

- zostali ochrzczeni w Kościele Katolickim

- przyjęli komunię świętą i sakrament bierzmowania

- wypełniają praktyki religijne

- uczestniczą w niedzielnej mszy świętej

- mogą przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej

- prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką, to znaczy: nie żyją w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie, nie podlegają "żadnej karze kanonicznej wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem" oraz uczęszczali lub uczęszczają na katechezę szkolną.

Kandydaci muszą także potwierdzić swoje miejsce stałego zamieszkania. Jak zastrzega diecezja, prawdziwość przedstawionej deklaracji wierni muszą rozstrzygnąć w zakresie swojego sumienia.

Jak stwierdził ksiądz Wojciech Kućko, który koordynował ostateczną wersję dokumentu (cytowany przez portal plockierodziny.pl), „przemieszczanie się ludzi i zmiana miejsca zamieszkania, a przede wszystkim potrzeba formacji moralnej wierzących są nowymi wyzwaniami duszpasterskimi naszych czasów”.

fot.: plockierodziny.pl/printscreen

Nowy przepisy opisano w "Instrukcji Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych". Dowiadujemy się z niej między innymi o tym, że dokument ten każdy z kandydatów musi podpisać w parafii, do której przynależy. Jak czytamy na ekai.pl, ma ono pomóc w "rozeznaniu" czy dana osoba nadaje się na rodzica chrzestnego i spełnia warunki, określone przez prawo kanoniczne.

fot.: plockierodziny.pl/printscreen

Odwołując się do zapisów adhortacji Amoris laetitia, gdzie papież Franciszek zaznacza: „Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować” (nr 37) – przed udzieleniem sakramentu chrztu św., kandydaci na rodziców chrzestnych w diecezji płockiej wypełniają stosowne: Oświadczenie kandydata na ojca chrzestnego / Oświadczenie kandydatki na matkę chrzestną(por. wzór wg zał. 1 i2). To Oświadczenie pomocą w rozeznaniu przez samego kandydata / kandydatkę, czy powinien podejmować tę funkcję

INSTRUKCJA BISKUPA PŁOCKIEGO OOŚWIADCZENIU KANDYDATÓW NA RODZICÓW CHRZESTNYCH