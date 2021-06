Korki utworzyły się przed bramkami wjazdowymi na płatny odcinek autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Gdańska. Centrum Kontroli Ruchu na A1 poinformowało po południu, że czas oczekiwania wynosi powyżej 15 minut. Zatory powstają tam wskutek dużego natężenia ruchu na A1 w okresie wzmożonych wyjazdów turystycznych oraz konieczności zatrzymania się w punkcie poboru opłat. Tworzą się zwykle przed i na początku tzw. długich weekendów oraz w wakacje, gdy podróżni udają się nad morze. Później korki powstają na koniec wolnych dni, gdy turyści wracają z urlopów.

Jazda utrudniona jest też na drodze ekspresowej S5 od węzła w okolicy Dobrcz koło Bydgoszczy do wjazdu na autostradę A1. Utrudnienia w ruchu występują też na fragmencie S5 przed Bydgoszczą, na wysokości Szubina. Zatory tworzą się w obu kierunkach.

Długi weekend na drogach. Korki tworzą się na zakopiance i na A1 nad morzem

Długi weekend dla turystów na Pomorzu Zachodnim również rozpoczął się od stania w korkach. Kierowcy utworzyli zatory na drodze A6 prowadzącej ze Szczecina w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Około południa powstał korek o długości około 6 kilometrów. Utrudnienia spowodowane są dużym ruchem i przebudową na węźle Szczecin Kijewo. Drugi zator utworzyli też kierowcy jadący w kierunki Kołbaskowa i Berlina. Miał on około 1,2 kilometra. Ruch był znacznie spowolniony bezpośrednio przed węzłem Szczecin Kijewo.

Czy są korki na S3? Niemal na całej trasie po południu ruch był płynny z wyjątkiem kilkukilometrowego odcinka w okolicy Polkowic, gdzie tworzyły się zatory.

W Warszawie tworzą się korki na trasach wylotowych i w kierunku podwarszawskich miejscowości – Łomianek i Marek na północy oraz Janek i Grójca na południu. W korkach stoją też kierowcy na S8 – zator ciągnie się od węzła Bemowo do Słodowca.

Na zakopiance w środę po południu panuje wzmożony ruch samochodowy, miejscami tworzą się korki. Kierowcy muszą odstać przed wjazdem na dwupasmówkę w Skomielnej Białej oraz między Rdzawką a skrzyżowaniem ze światłami w Klikuszowej.

Jak podała "Gazeta Krakowska" po południu w stolicy Małopolski tłoczno robiło się na drogach wylotowych w kierunku Miechowa, Olkusza, Proszowic i Skawiny. Korki tworzyły się także przy wyjeździe na zakopiance w Libertowie. Zakorkowane są też wszystkie trasy przelotowe przez Kraków. Tłok panował też na autostradzie A4 między Balicami a węzłem z zakopianką. Kierowcy muszą też liczyć się z utrudnieniami na węźle w Modlnicy z powodu robót drogowych na DK 94. Co więcej, na tej trasie doszło do wypadku w Wielkiej Wsi i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Coraz trudniej jest też przejechać obwodnicą Krakowa. Jak podała "Gazeta Krakowska", jazda od Balic do zakopianki zajmuje około godziny. Również powoli jedzie się od Łagiewnik do Balic.

