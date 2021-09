Znęcał się nad ojcem, rzucił się z siekierą na interweniujących policjantów

Do przemocy domowej dochodziło w gminie Długosiodło w powiecie wyszkowskim. W poniedziałek na policję zadzwonił roztrzęsiony 89-latek, który przekazał, że jego pijany syn wszczyna awantury.

"Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Posterunku Policji w Długosiodle. Wizyta funkcjonariuszy nie spodobała się agresorowi, który wziął do ręki siekierę i wykrzykując słowa wulgarne zaczął biec w stronę mundurowych" – relacjonują policjanci.

Długosiodło: Znęcał się nad sędziwym ojcem, zaatakował policjantów siekierą

Mimo ostrzeżeń, by mężczyzna odrzucił siekierę, 54-latek nie reagował. Wobec tego mundurowi użyli gazu pieprzowego, a następnie obezwładnili agresora. "W rozmowie z 89-letnim mężczyzną policjanci ustali, że jego syn od dłuższego czasu znęca się nad nim fizycznie i psychicznie. 54-latek wyzywał ojca, wszczynał awantury będąc pod wpływem alkoholu, a nawet szarpał i uderzał seniora w wyniku czego 89-latek doznawał obrażeń ciała" – relacjonują służby.

Czary goryczy przelał sam dzień interwencji, kiedy to pijany syn po powrocie ze sklepu rzucił puszką z piwem w ojca oraz uderzył go. "54-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W chwili zatrzymania w swoim organizmie miał prawie 3 promile alkoholu. Mężczyzna po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzuty czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w postaci siekiery na funkcjonariuszy oraz znęcania się nad 89-letnim ojcem" – podsumowują policjanci.

Sprawa trafiła do sądu, który w czwartek rano, na wniosek śledczych, zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Agresorowi za popełnione przestępstwa grozi nawet do 10 lat więzienia.

