Rozpoczynający się w czwartek 1 września rok szkolny 2022/2023 oznacza również dla uczniów 110 dni wolnych od nauki. Tegoroczny kalendarz sprzyja tzw. długim weekendom – są święta, które wypadają np. we wtorki czy piątki.

Dni wolne od szkoły 2022/23 to nie tylko weekendy lub wyznaczone kalendarzem szkolnym ferie (dwa razy świąteczne oraz zimowe). Część świąt wypada w piątek lub w poniedziałek, co oznacza dla uczniów tzw. długi weekend.

Powrót do szkół wypada już w czwartek 1 września, ale biorąc pod uwagę piątkowe lekcje pełne omówień i planów, nauka ruszy pełną parą od poniedziałku 5 września.

Dni wolne od szkoły 2022/23. Kalendarz sprzyja uczniom

Kalendarz roku szkolnego 2022/23 został już ustalony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wynika z niego, że uczniów czeka 110 dni wolnych od nauki. Będą to głównie weekendy, ale też ferie świąteczne (Boże Narodzenie-Nowy Rok oraz Wielkanoc), czy 14-dniowe ferie zimowe między 16 stycznia a 26 lutego 2023 roku (są cztery terminy, dla różnych województw w Polsce, przyp.).

To jednak nie wszystko. Tegoroczny kalendarz szkolny sprzyja tzw. długim weekendom dla uczniów. W roku szkolnym 2022/23 będą aż cztery takie możliwości - z uwagi na to, że święta wypadają w piątek lub poniedziałek.

14 października (piątek) - Dzień Nauczyciela (nie jest świętem, ale dniem wolnym od zajęć lekcyjnych)

To nie koniec. W dwóch przypadkach, z racji święta ustawowego, wolne od nauki wypada "w środku" tygodnia. Aby spędzić czterodniowy weekend z dziećmi warto wziąć jeden dzień urlopu (31 października i 9 czerwca).

1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych

Przypomnijmy, że ferie zimowe świąteczne (Boże Narodzenie – Nowy Rok) trwają od 23 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 roku. Natomiast ferie wielkanocne potrwają od 6 kwietnia (czwartek) do 11 kwietnia 2023 roku. Rok szkolny 2022/23 zakończy się w piątek 23 czerwca, a przerwa wakacyjna potrwa od 24 czerwca do 31 sierpnia.

RadioZET.pl/Gov.pl