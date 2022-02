Dni wolne od szkoły w 2022 roku są wyczekiwane przez uczniów ze szczególną niecierpliwością. Dzieci i ich rodzice narzekają, że nauczyciele zadają zbyt wiele zadań domowych. Uczniowie są dodatkowo obciążeni, ponieważ nadrabiają zaległości po nauce zdalnej. "Program jest przeładowany. Każdy uczeń ogarnia dany temat w swoim tempie, a nauczyciel nie ma czasu, aby dokładnie wszystko wytłumaczyć. Niektórzy trochę przesadzają z zadawaniem rzeczy do przerobienia do domu. Dzieci i ich rodzice są przemęczeni siedzeniem do późnych godzin nocnych" - pisze jeden z rodziców, cytowany przez portal edziecko.pl.

Jedną z okazji do odpoczynku lub nadrobienia zaległości są ferie zimowe, ale większość uczniów ma już je za sobą. 14 lutego zimowa przerwa zaczęła się dla młodzieży z ostatnich pięciu województw - lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ferie potrwają tam do 27 lutego.

Dni wolne od szkoły 2022. Jak wygląda kalendarz roku szkolnego 2021/22?

Na kolejną przerwę w nauce uczniowie poczekają do kwietnia. Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 14 do 19 kwietnia 2022 roku.

Rok szkolny dla maturzystów zakończy się 29 kwietnia, a potem uczniowie odpoczną podczas majówki. 1 maja wypada w tym roku w niedzielę, więc wolne dni od szkoły przypadną w poniedziałek (2 maja) i we wtorek (3 maja). Już 4 maja rozpoczną się matury. Uczniowie przystąpią w tym dniu do egzaminu z języka polskiego, 5 maja z matematyki, a 6 maja z języka angielskiego. Zwykle dla uczniów, którzy nie przystępują do egzaminów w danej szkole oznacza to wolne. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 24-26 maja.

Następny dzień wolny od szkoły w 2022 roku przypada 16 czerwca (Boże Ciało). 24 czerwca zakończą się zajęcia w roku szkolnym 2021/22 i rozpoczną wakacje, które potrwają do 31 sierpnia.

RadioZET.pl/edziecko.pl/Ministerstwo Edukacji