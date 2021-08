Do polskich szkół pójdą też dzieci afgańskich uchodźców. Co przygotował dla nich Czarnek?

Minister edukacji Przemysław Czarnek został zapytany na konferencji w piątek o przygotowania szkół do przyjęcia dzieci Afgańczyków, którzy wraz z rodzinami przybyli do Polski w ramach rządowej akcji ewakuacyjnej. Łącznie takich osób jest około 900. Szef resortu edukacji nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Zamiast tego zaczął mówić o handlu ludźmi.

Przemysław Czarnek został zapytany na konferencji w piątek, co Ministerstwo Edukacji i Nauki szykuje dla dzieci uchodźców z Afganistanu, aby mogły dobrze odnaleźć się w polskich szkołach. – Mamy wielkie doświadczenie jeśli chodzi o pomoc uchodźcom. (…) Mamy bardzo dobre warunki dla uchodźców, wiemy jak im pomagać, wiemy jak pomagać również dzieciom – zapewnił Czarnek.

Powrót do szkół. Co z dziećmi Afgańskich uchodźców?

Minister edukacji zaznaczył, że „tworzenie atmosfery takiej, że oto w Polsce nie pomaga się uchodźcom, bo ktoś chce prowadzić proceder przemytu ludzi i handlu ludźmi jest absolutnie nie na miejscu”. Jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę Czarnkowi, że nie chodzi o sytuację w Usnarzu Górnym, w którym od kilkunastu dni koczuje grupa 32 uchodźców, a o osoby, które przybyły do Polski z Afganistanu w ramach rządowej akcji ewakuacyjnej.

Ministrowi zwrócono również uwagę na raport NIK. Dokument opublikowany we wrześniu 2020 roku wskazywał m.in. na brak instytucjonalnego wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemców oraz polskich obywateli wracających z zagranicy.

– Zapewniam, że dzieciom uchodźców, którzy będą legalnie przyjęci na terenie kraju, jak to miało miejsce w latach poprzednich, zostanie zapewniona odpowiednia opieka i dostęp do edukacji – odparł Czarnek. Do Polski z Afganistanu przybyło około 900 Afgańczyków - są to głównie współpracownicy polskich instytucji oraz wojska, i ich rodziny.

RadioZET.pl