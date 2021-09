Śmierć 13-latek k. Wołomina. Są wyniki sekcji zwłok, śledczy badają kluczowy trop

Ciała 13-latek znaleziono w lesie w Dobczynie koło Wołomina. Natrafił na nie przypadkowy przechodzień, który spacerował z psem. Śmierć miała nastąpić przez powieszenie.

Dzień wcześniej policja otrzymała sygnały o zaginięciu dziewcząt. Służby poszukiwały 13-latek w nocy, a także następnego dnia. Niestety sprawa miała tragiczny finał.

Dobczyn k. Wołomina. Śmierć 13-latek. Śledczy badają kluczowy trop

"Fakt" dotarł do świadka tragedii, który powiedział, że dziewczynki wisiały na gałęzi wierzby. Miały ostry makijaż i były elegancko ubrane. – Obydwie na czarno. Jedna w spodnie, druga sukienkę. Pod nimi leżały plastikowe doniczki – mówił dziennikowi.

Przeprowadzono sekcję zwłok. Według prokurator Katarzyny Skrzeczkowskiej z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, nie wykazano udziału osób trzecich w śmierci 13-latek. Nie można wykluczyć jednak pośredniego udziału innych osób w zdarzeniu.

Prokuratura sprawdza, czy ktoś namawiał dziewczynki do odebrania sobie życia. - Śledztwo prowadzone jest z artykułu 151 kk., "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" - przekazała prok. Skrzeczkowska w rozmowie z "Faktem". Śledczy przesłuchają rodzinę i znajomych dziewcząt oraz nauczycieli i pedagogów. Zabezpieczono także sprzęt należący do 13-latek: ich komputery i telefony.

RadioZET.pl/"Fakt"