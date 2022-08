Ciała 13-letnich dziewczynek wisiały na drzewie. Wiadomo, co ustaliła prokuratura

Ciała 13-letnich dziewczynek znaleziono w Dobczynie koło Wołomina (woj. mazowieckie). Śmierć dzieci nastąpiła przez powieszenie. Prokuratura podała nowe fakty ws. tragedii, od której minął rok.

13-latki martwe na drzewie. Prokuratura ujawnia nowe informacje

Do nowych informacji ws. dramatu dotarł "Super Express". Przypomnijmy, policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu dwóch 13-latek 30 sierpnia 2021 roku. Matka jednej z nich relacjonowała wówczas, że jej córka miała wrócić z Dworca Wileńskiego w Warszawie do Dobczyna. Nie dotarła jednak do domu.

Monitoring uchwycił Zuzię i Kingę idące z dworca z dużymi donicami. Poszukiwania trwały całą noc i były kontynuowane następnego dnia. We wtorek około 9 rano przypadkowy przechodzień dokonał makabrycznego odkrycia. Na polanie w Dobczynie natknął się na ciała dwóch osób, powieszone na wierzbie.

Dziewczynki były elegancko ubrane. Świadek powiedział później, że wygląd zmarłych skojarzył mu się z manekinami. "Zuzia miała na sobie czarne spodnie i długi płaszcz, a jej koleżanka czarną sukienkę. Twarze nastolatek zdobił mocny makijaż, jakby obie szykowały się na imprezę" - podał "Super Express".

Śledczy przesłuchali rodziny i znajomych dziewczynek, a biegli przejrzeli ich telefony i komputery. Dziennik podał, że sekcja zwłok 13-latek nie wykazała udziału osób trzecich w zdarzeniu. Śledztwo prowadzono jednak z artykułu 151 kodeksu karnego, czyli namowy do popełnienia samobójstwa.

Teraz wiadomo już, że postępowanie zostało umorzone. - Postanowienie zostało wydane w dniu 31 stycznia 2022 r. i jest prawomocne - poinformowała „Super Express” prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Jak dodała, "zebrany materiał dowodowy pozwolił wykluczyć celowe działanie innych osób nakierowane na nakłanianie lub pomoc pokrzywdzonym do targnięcia się na własne życie".

Osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.centrumwsparcia.pl.

RadioZET.pl/se.pl