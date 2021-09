Dobowy rekord czwartej fali. "«Covidowe wakacje» się skończyły"

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę, że przekroczyliśmy barierę tysiąca zakażeń w czwartej fali. Resort zdrowia odnotował 1234 nowe zakażenia koronawirusem.

– Przy takie dynamice będziemy się spodziewali, że wypełnią się szybko oddziały zakaźne. Później ruszymy do kolejnych szpitali, które będą otwierane po to, żeby walczyć z kolejną falą – mówi Karauda. Zaznaczył, że szpitale tymczasowe już teraz powinny być w gotowości. – Muszą mieć tę możliwość uruchomienia w ciągu kilku dni. Powinien być przygotowany sprzęt, to powinno być proceduralnie gotowe – uważa lekarz.

Koronawirus w Polsce. Rekord zakażeń czwartej fali

Zdaniem Karaudy dzięki temu będzie możliwe odciążenie oddziałów niecovidowych i uniknięcie wielu nadmiarowych zgonów niespowodowanych koronawirusem, z którymi mieliśmy do czynienia w 2020 roku.

Karauda podkreśla też, że przekroczenie liczby tysiąca nowych zakażeń powinno być dla nas wszystkich sygnałem ostrzegawczym, by wrócić do większego pilnowania covidowych obostrzeń - przede wszystkim noszenia maseczek i przestrzegania społecznego dystansu. Bo - jak podkreśla - nadal jesteśmy jeszcze na "covidowych wakacjach", nie nosimy maseczki tam, gdzie to wymagane i nie pilnujemy społecznego dystansu. A to błąd – ostrzega Karauda

– Nie jesteśmy na tym etapie, w którym możemy sobie to podarować ze względu na odpowiedzialność za innych. Również po to, żeby mówiąc trochę przekornie, chronić antyszczepionkowców czy koronasceptyków przed nimi samymi – podsumował Tomasz Karauda.

RadioZET.pl/oprac. AK