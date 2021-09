Zadźgali 45-latka, zwłoki zostawili na klatce. Młodym mężczyznom grozi dożywocie

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ wystąpiła do sądu o tymczasowy areszt dwóch młodych mężczyzn, podejrzanych o zabójstwo 45-latka z Dobrego Miasta. Jego zwłoki znaleziono w poniedziałek na klatce schodowej jednego z budynków w tym mieście. 21-latkowi oraz 18-latkowi grozi dożywocie.

Zwłoki 45-latka odnaleziono w poniedziałek na klatce schodowej jednego z budynków na terenie Dobrego Miasta. Skierowany na miejsce lekarz potwierdził, że mężczyzna nie żyje.

Do jego śmierci doszło wskutek kryminalnej historii. 45-latek konał w męczarniach od ciosów zadawanych przez młodych mężczyzn. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano w tej sprawie 21-letniego Łukasza B. i 19-letniego Sylwestra S. "Po wstępnych oględzinach miejsca przestępstwa, śledczy nie mieli wątpliwości, że śmierć 45-latka nastąpiła przy udziale osób trzecich, o czym świadczyły powierzchowne obrażenia denata czy otwarte drzwi prowadzące do mieszkania 45-latka, w którym panował ogólny bałagan" – przekazała Policja z Olsztyna.

Zadźgali na śmierć 45-latka wskutek kłótni w trakcie libacji

Policja rozpytała sąsiadów 45-latka o przyczyny makabry, do której doszło w bloku. Społeczność relacjonowała, że feralnego dnia sprawcy z poszkodowanym wspólnie spożywali alkohol i że w trakcie libacji doszło prawdopodobnie do kłótni między biesiadnikami. Przerodziła się ona w rękoczyny, które to zakończyły się śmiertelnym zadźganiem starszego z mężczyzn. "Na podstawie przeprowadzonych czynności policjanci wytypowali dwóch mężczyzn mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Już po chwili funkcjonariusze ustalili miejsca przebywania podejrzewanych o przestępstwo mężczyzn i zatrzymali, a następnie osadzili w policyjnym areszcie 18 i 21-latka" - wyjaśniają mundurowi z Olsztyna.

- Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu był szereg obrażeń wewnętrznych powstałych na skutek wielu uderzeń zadanych w obrębie całego ciała rękoma i nogami, skutkujący wewnętrznym krwotokiem – poinformował z kolei PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prok. Krzysztof Stodolny.

W środę obu zatrzymanym śledczy przedstawili zarzut popełnienia zabójstwa, przy czym Sylwester S. z uwagi na wcześniejszą karalność za dokonanie rozboju będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Przyznali się do popełnienia przestępstwa, za które grozi co najmniej 8 lat więzienia, a nawet dożywocie. Również w środę prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych.

