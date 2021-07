Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, ostrzega: - Będziemy mieli to, co się stało wiosną ubiegłego roku, jeśli wpuścimy do Polski dużo ludzi z wirusem. Jego zdaniem dla przyjeżdżających z zagranicy powinna zostać utrzymana kwarantanna oraz obowiązek testów na koronawirusa.

Pandemia koronawirusa w ostatnich tygodniach wyhamowała, ale zdaniem dr. Grzesiowskiego pojawiają się już pierwsze sygnały wzrostu, bo "mamy większą mobilność i wiele osób zapomniało o profilaktyce". Zdaniem eksperta kolejnej fali zachorowań możemy spodziewać się w połowie września lub na początku października.

Zdaniem dr. Grzesiowskiego z dotychczasowej walki z pandemią należy wyciągnąć wnioski. - Zbyt późno podejmowane decyzje, zbyt opieszale wprowadzane ograniczenia, nieskuteczny sposób zarządzania najcięższymi przypadkami, czyli wymuszone organizowanie łóżek covidowych, nie skończyło się pomyślnie" - wskazał.

Powiedział, że konieczne jest więc obecnie "właściwe przygotowanie szpitali do kolejnej fali zachorowań, wyznaczenie wcześniej szpitali covidowych i wyposażenie ich odpowiednio, a także wprowadzenie podziału na szpitale covidowe i te, które będą mogły normalnie funkcjonować i leczyć pacjentów z innymi schorzeniami".

Testy i kwarantanna po powrocie z zagranicy?

Dodał, że ważne jest również wygenerowanie jednolitych wytycznych terapeutycznych i diagnostycznych. - To, co szwankowało do tej pory, to brak jednolitych stanowisk ekspertów medycznych, mieliśmy zróżnicowane wytyczne konsultantów wojewódzkich i krajowych - powiedział.

W ocenie eksperta powinien zostać wdrożony system ochrony granic. - Jeśli wpuścimy do Polski dużo ludzi z wirusem, to będziemy mieli to, co się stało wiosną ubiegłego roku. Musimy pilnować granic: kwarantanna po przyjeździe, testy - z tego nie powinniśmy rezygnować - wyjaśnił dr Grzesiowski.

Dodał, że "jedyną sprawdzoną metodą prewencji pozostają powszechne szczepienia, które są skuteczne, mimo pojawienia się nowych wariantów koronawirusa". Podkreślił, jak ważna jest inwestycja w szczepienia, w dowolną formę promocji. - Być może nawet potrzebna jest nawet dyskusja o wprowadzeniu szczepień obowiązkowych - powiedział.

Dr Grzesiowski: szczepienia jedynym ratunkiem

Zdaniem eksperta także prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej COVID-19. Dr Grzesiowski zwrócił uwagę, że "wiele osób nie rozumie, co to jest covid (...), a ktoś, kto nie boi się choroby, nie testuje się, ani się nie leczy, ani się nie szczepi".

Zapewnił, że nie ma wątpliwości, że szczepionki Pfizer, AstraZeneca i Moderna w niemal równym stopniu chronią przed śmiercią i ciężkim przebiegiem choroby spowodowanej zakażeniem koronawirusem, nawet w przypadku wariantu Delta". Dodał, że "jest natomiast problem ze szczepionką firmy Johnson&Johnson, bo tu mamy jedną dawkę i już w tej chwili mówi się, że najprawdopodobniej będzie potrzebna druga dawka".

Ekspert wyjaśnił, że w świecie naukowym rozważa się, czy podać drugą dawkę tej szczepionki czy należałoby zaproponować tym osobom doszczepienie szczepionką RNA. Jego zdaniem z punktu widzenia immunologicznego są one najkorzystniejsze.

W Polsce wykonano dotąd 28,9 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 13 mln osób – podano w środę na rządowych stronach. Uznawany od 1 lipca w całej Unii Europejskiej Unijny Certyfikat Covid pobrało w naszym kraju ponad 4 mln osób.

RadioZET.pl/PAP