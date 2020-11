Szokujący dokument o Dziwiszu. Europoseł składa zawiadomienie do prokuratury

Europoseł Lewicy z Rybnika Łukasz Kohut złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kardynała Stanisław Dziwisza. To pokłosie dokumentu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza", który w poniedziałek wyemitowała TVN24. Przedstawia on przypadki tuszowania pedofilii przez duchownego.

Kardynał Stanisław Dziwisz miał uczestniczyć w tuszowaniu pedofilii w Kościele katolickim, której dopuszczali się księża z całego świata. W poniedziałek stacja TVN24 w programie "Czarno na Białym" wyemitowała wstrząsający film dokumentalny "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza".

"Don Stanislao". Europoseł składa zawiadomienie do prokuratury ws. kardynała Dziwisza

Po emisji dokumentu głos zabrał europoseł Lewicy Łukasz Kohut. "Nie ma świętych krów! Składam doniesienie do prokuratury na kardynała Dziwisza o możliwości popełnienia przestępstwa poplecznictwa art. 239 KK oraz niezawiadomienie organów ściągania o popełnieniu przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci art. 240 KK" - napisał na Twitterze.

Jak zaznaczył, chodzi o "wielokrotne utrudnianie ujawnienia przestępstw (...) seksualnego wykorzystania małoletniego dokonanych przez duchownych, w celu uniknięcia przez tychże odpowiedzialności karnej" oraz "niezawiadomienie stosownych organów ścigania o możliwości popełnienia przed duchownych przestępstw wykorzystania seksualnego na szkodę małoletnich".

Pomimo uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez księży przestępstw na szkodę małoletnich Stanisław Dziwisz nie podjął żadnych kroków mających na celu doprowadzenie sprawców tych przestępstw do poniesienia odpowiedzialności karnej. Hierarcha nie podjął także stosownych działań mogących uchronić inne potencjalne ofiary przed działaniami księży pedofilów. Europoseł Lewicy Łukasz Kohut

Jak dodał Kohut w zawiadomieniu, kardynał Dziwisz dobrze wiedział o przestępstwach popełnionych przez duchownych, a także podejmował działania zmierzające do wyciszenia sprawy i np. doprowadzał do przeniesienia sprawcy do innej parafii. "Ustawodawca wyraźnie i jednoznacznie powiedział 'nie' zmowie milczenia. W świetle powyższego wnoszę więc o przeprowadzenie postępowania karnego" - czytamy w zawiadomieniu.

W sprawie dokumentu głos zabrał także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. "W nawiązaniu do wczorajszego reportażu TVN24 zatytułowanego ‘Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza’, w którym oskarża się ks. kardynała Stanisława Dziwisza o zaniedbania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych ze strony duchownych, mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości, zaprezentowane w tym reportażu, zostaną wyjaśnione przez odpowiednią komisję Stolicy Apostolskiej. Równocześnie chciałbym zauważyć, że Kościół w Polsce jest wdzięczny ks. kardynałowi za jego wieloletnią służbę przy boku św. Jana Pawła II" - napisał Gądecki.

RadioZET.pl