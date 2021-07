Bestialsko zabił 4-miesięcznego szczeniaka. Usłyszał zarzuty

Policja z Hrubieszowa zatrzymała mężczyznę, który miał w bestialski sposób zabić małego szczeniaka. "Jak ustalono, 35-latek stał się agresywny, najpierw zaczął szarpać swoją partnerkę, a następnie złapał czteromiesięcznego owczarka niemieckiego i uderzył nim o betonową płytę. Zwierzę nie przeżyło" – podała w niedzielę Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Policjantka wyjaśniła, że świadkami makabry byli domownicy, w tym czwórka nieletnich dzieci. Do zdarzenia doszło w jednym z domów na terenie gminy Dołhobyczów.

Dołhobyczów. Brutalnie zabił szczeniaka rzucając nim o betonową płytę

Funkcjonariusze zatrzymali 35-latka i osadzili w policyjnym areszcie. Prokuratura przedstawiła podejrzanemu zarzut naruszenia nietykalności swojej partnerki oraz uśmiercenia psa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 35-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku więzienia, za zabicie zwierzęcia – do trzech lat więzienia, w tym ze szczególnym okrucieństwem – do pięciu lat więzienia.

RadioZET.pl/Lubelska Policja