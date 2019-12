Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego i uchylił wyrok wrocławskiego sądu apelacyjnego, który warunkowo zwolnił z więzienia pedofila Jerzego J. Mężczyzna miał gwałcić swoją 6-letnią wnuczkę. Sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia.

Sąd Najwyższy uznał kasację, którą wniósł Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Uchylił tym samym postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który w 2018 roku przed terminem zwolnił z więzienia skazanego za pedofilię Jerzego J. Odsiadywał on 6-letni wyrok, trwający do stycznia 2021 roku.

Rok temu pedofil został warunkowo zwolniony. Ma nadzór kuratora

Sąd Okręgowy nie zgodził się na warunkowe zwolnienie J., ale odwołanie w tej sprawie złożył obrońca skazanego. Sąd wyższej instancji przychylił się do zażalenia, decydując o opuszczeniu więzienia przez skazanego i dozorze kuratora.

Pedofil został skazany za doprowadzenie 6-letniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego.

Z takim obrotem spraw nie zgodziła się Prokuratura Krajowa. Zbigniew Ziobro złożył na orzeczenie Sądu Apelacyjnego kasację, uznając jego orzeczenie jako wadliwe.

Prokurator wskazał na rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, polegające na braku poddania analizie i ocenie całego materiału dowodowego pod kątem istnienia w stosunku do skazanego przesłanki do warunkowego przedterminowego zwolnienia w postaci pozytywnej prognozy kryminologiczno–społecznej Prokuratura Krajowa

Oddzielną sprawą jest natomiast ponowne rozpatrzenie sprawy więzienia dla Jerzego J. przez wrocławski sąd.

