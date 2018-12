Nowy burmistrz Boguszowa-Gorc zatrzymany. Jest podejrzany o korupcję

Wrocławska policja zatrzymała burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka C. w śledztwie dot. korupcji. Mężczyzna ma w czwartek zostać dowieziony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, gdzie zostanie przesłuchany. Jacek C. wcześniej był starostą powiatu wałbrzyskiego.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Jak powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk, burmistrz Boguszowa-Gorc został zatrzymany w środę przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. "Do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy trafią dziś akta tej sprawy i mężczyzna zostanie przesłuchany" - powiedział prokurator.

Dodał, że przesłuchanie burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka C. ma się rozpocząć w piątek rano.

Prokuratura do czasu zakończenia przesłuchania nie udziela informacji w tej sprawie. Jacek C. został zatrzymany w śledztwie dotyczącym korupcji – powiedział PAP Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Jak podaje portal NaszeMiasto.pl - Jacek C. sprawuje urząd burmistrza Boguszowa-Gorc od miesiąca, został zaprzysiężony 20 listopada. Został wybrany w II turze wyborów uzyskując 2 726 głosów (53,3 proc.) na jego kontrkandydatkę oddano 2 388 głosów (46,7 proc.). W trakcie poprzedniej kadencji samorządowej (2014-2018) Jacek C. pełnił funkcję starosty powiatu wałbrzyskiego. Do Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Jacek C. wprowadził 7 radnych, którzy startowali z jego komitetu wyborczego.

RadioZET.pl/PAP/NaszeMiasto/BM