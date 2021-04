Sołtyska przywiązała psa do auta i ciągnęła na łańcuchu. "Miał zdartą łapę"

Jak dowiedziało się Radio ZET, 59-latka z okolic Świdnicy (woj. dolnośląskie) miała ciągnąć psa na łańcuchu za swoim autem. Jak z kolei podaje lokalny portal swidnica24.pl, sprawczyni to sołtyska wsi Wirki w gminie Marcinowcie

Według wstępnych ustaleń śledczych pies uciekł tej kobiecie, a kiedy odnalazła go w sąsiedniej wsi, nie wsadziła go do samochodu, tylko przywiązała do haka holowniczego, który przymocowała do auta.

Pies początkowo biegł za samochodem - z prawej, z lewej strony, z przodu. W końcu nie wytrzymał tempa jazdy samochodu i był ciągnięty za autem. To zdarzenie widzieli świadkowie Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Kobieta została już zatrzymana, a w czwartek ma usłyszeć zarzuty.

Sołtyska przywiązała psa do samochodu. Fundacja: obolały, krwiawiący

Zwierzę trafiło już pod opiekę weterynarza w schronisku w Świdnicy, jego stan jest ciężki. Zaopiekowała się nim Fundacja Mam Pomysł (prowadząca placówkę), która opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia czworonoga oraz wstrząsające szczegóły, dotyczące okrucieństwa, którego wobec zwierzęcia dopuścić się miała sołtyska.

– Pies był mocno poobijany. Miał zdartą łapę i krwawiącą ranę z korpusu. Wczoraj dostał leki, dzisiaj jest pod opieką w przychodni weterynaryjnej Bartosza Podczasiaka. Mimo obrażeń jest niezwykle żywotny, a przy tym grzeczny i bardzo cierpliwy – mówi w rozmowie z portalem swidnica24.pl Adrianna Kaszuba, prezes fundacji Mam Pomysł. Dodała, że pies "ewidentnie spędzał życie na łańcuchu".

– Był brudny, śmierdzący, zaniedbany, karmiony najprawdopodobniej zlewkami [...] Jesteśmy zszokowani, że w ogóle doszło do takiej sytuacji. Zaledwie kilka dni temu głośna była sprawa byłego senatora PiS, który w ten sam sposób potraktował swojego psa - podkreśliła Kaszuba. O sprawie b. parlamentarzysty piszemy na końcu tekstu.

Zbiórka na leczenia psa. Jest też reakcja gminy

Fundacja podziękowała również policji i prokuraturze za pomoc w uratowaniu psa. Zorganizowała także na platformie crowdfundingowej pomagam.pl internetową zbiórkę na leczenie zwierzęcia. Całą historię, także w mediach społecznościowych, skomentowały również władze gminy Marcinowice, w skład której wchodzi sołectwo Wirki.

"[...] w związku z zachowaniem, jakiego w dniu 6 kwietnia 2021 r. dopuściła się sołtys wsi Wirki wobec swojego psa wyrażamy ubolewanie nad tym co się stało i jednocześnie zdecydowanie sprzeciwiamy się takiemu traktowaniu zwierząt. Żaden człowiek nie powinien dopuszczać się tego rodzaju czynu, a szczególnie osoba sprawująca funkcje publiczne. Dziękujemy za skuteczną reakcję świadków, służb oraz Fundacji Mam Pomysł za zaopiekowanie się skrzywdzonym zwierzęciem. Mamy nadzieję, że rosnąca wrażliwość i świadomość społeczna sprawią, że to ostatnie tego typu zdarzenie" - napisano.

B. senator PiS wlókł psa przywiązanego do samochodu. Grozi mu 5 lat więzienia

Wspomniany wyżej były senator PiS, to Waldemar B., któremu prokuratura w Kościerzynie także postawiła zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku śledczych o umieszczenie mężczyzny w areszcie.

W ręce policji trafiło nagranie, na którym kaszubski polityk przywiązuje psa do haka samochodu i rusza, ciągnąc za sobą cierpiącego czworonoga. On sam nie przyznał się do postawionych mu zarzutów, twierdząc, że są "absurdalne". Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

RadioZET.pl/GW/Twitter/Interia/swidnica.24.pl/Fundacja Mam Pomysł/schroniskoswidnica.pl