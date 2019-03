UWAGA KIEROWCY! Zablokowana A4 po karambolu

Po karambolu trzech aut osobowych i jednej ciężarówki zablokowana jest autostrada A4 pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie. Dwie ranne osoby odwieziono do szpitala.

Jak poinformowała dyżurna wrocławskiego oddziału GDDKiA Dagmara Wąsiewska do wypadku doszło przed godz. 19 na jezdni autostrady A4 w kierunku Wrocławia w pobliżu miejsca poboru opłat w Karwianach między węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie.

Rannych przewieziono do szpitali

- Zderzyły się trzy auta osobowe i jedno ciężarowe. Doszło do najechania i do uderzenia w bok pojazdów. Dwie ranny osoby przewiezione zostały do szpitali - dodała dyżurna.

Jezdnia jest zablokowana.

Kwadrans wcześniej do karambolu pięciu aut osobowych doszło na tej samej jezdni A4 22 kilometry wcześniej pomiędzy węzłami Brzeg i Brzezimierz. W tym wypadku nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest tylko lewy pas drogi, a ruch odbywa się prawym pasem.

RadioZET/PAP/JZ