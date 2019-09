Autobus szkolny zderzył się z samochodem. Dzieci jechały na basen

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Autobusem podróżowało 24 uczniów w wieku od siedmiu do dziesięciu lat, którzy ze szkoły podstawowej w miejscowości Świerzawa jechali na basen do Jawora.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że to 35-letni kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i zjechał na przeciwległy pas. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Dzieci wróciły już innym, podstawionym autobusem do swojej szkoły.

Na wysokości Sichowa – między Złotoryją w Jaworem – ruch puszczany jest teraz wahadłowo. To ważna informacja dla jadących drogą wojewódzką numer 363.

