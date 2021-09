Tajemnicze zginięcie 22-letniego Dominika. Zostawił rodzinie niepokojącą wiadomość

Dominik Jóźwiak w niedzielę (12 września) wyszedł z domu w gminie Osiek Mały w Wielkopolsce i do tej pory nie skontaktował się z rodziną. Zaginięcie zgłoszono policjantom z Koła.

Dominik Jóźwiak zaginął. Policja poszukuje 22-latka z gminy Osiek Mały

„Mężczyzna w dniu 12.09.2021 roku wyjechał z miejsca zamieszkania samochodem marki BMW X1 nr rej. PKL 28080” - napisano w komunikacie. Policjanci dodali, że 22-latek zostawił rodzinie informację, z której wynika realne zagrożenie jego życia i zdrowia.

Policja przekazała, że około godziny 18.50 kamery monitoringu na Stacji Paliw Orlen w miejscowości Stary Chrząstów przy Autostradzie A2 w kierunku Warszawy zarejestrowały wizerunek zaginionego mężczyzny. Jest to ostatni ślad po zaginionym 22-latku. Do tej pory Dominik Jóźwiak nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

fot. KPP w Kole

Komenda Powiatowa Policji w Kole opublikowała zdjęcia zaginionego. Przekazano również, że wyszedł z domu w szarych jeansach typu jogger i czarnych sportowych butach z napisem „Nike”. Wszystkie informacje dotyczące zaginionego i jego obecnego miejsca pobytu można zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Kole przy ul. Sienkiewicza 14, tel. 47 774 42 00 lub do najbliższej jednostki Policji.

