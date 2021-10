Tusk chce wspólnej listy opozycji. "Będę robił wszystko, by przekonać do tego inne partie"

Będę robił wszystko, by przekonać inne partie opozycyjne do wspólnego bloku nie tylko w wyborach do Senatu, co jest oczywiste, ale i do Sejmu - powiedział w piątek lider PO Donald Tusk pytany o pogląd na przyszłość "paktu senackiego" w kolejnych wyborach.

Donald Tusk poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że niebawem ma się spotkać z liderem węgierskiej opozycji i kandydatem na premiera Péterem Márki-Zayem, który ma szansę zjednoczyć całą opozycję na Węgrzech podczas wyborów w kwietniu 2022 roku.

Tusk chce wspólnego bloku opozycji. Podał przykład Węgier

- Mówię o tym przykładzie, żeby powtórzyć to, w co głęboko wierzę - że zadaniem wszystkich liderów opozycyjnych jest budowanie takiej atmosfery i wspólnej przestrzeni, żeby w wyborach do Senatu na pewno, a w wyborach do Sejmu daj Boże budować listę, która może wygrać wybory - podkreślił były premier, a obecnie przewodniczący PO.

Przyznał, że mówi o tym powściągliwie, bo jest szefem największej partii, a nie chce nikomu nic narzucać, a także "rozumie obawy i potrzeby".

Nasze intencje są szczere i otwarte: będziecie gotowi do budowania wspólnego politycznego bloku, jestem do dyspozycji, choćby dziś wieczorem Donald Tusk

- Co do Senatu, tu logika jest tak oczywista, że tu nikt nie zrobi błędu czy wyłomu. Jeśli chodzi o wybory do Sejmu, będę robił wszystko, by przekonać partnerów do wspólnego bloku - dodał Tusk.

RadioZET.pl/PAP (P. Śmiłowicz)