Tusk kpi z Morawieckiego. "Żeby tak bezdyskusyjnie przyjąć dyktat z Berlina"

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. W piątek liczba nowych zakażeń przekroczyła tysięcy. Ministerstwo Zdrowia twierdzi jednak, że mamy do czynienia ze stabilizacją epidemii. Gorąca dyskusja toczy się jednocześnie na temat porozumienia ws. budżetu ogłoszonego na szczycie w Brukseli. Najważniejsze wydarzenia relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, ale widać pewną stabilizację i wypłaszczenie - stwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W piątek resort poinformował o 13 110 nowych zakażeniach i 544 przypadkach śmiertelnych

Zakończył się szczyt UE w Brukseli. Unijnym przywódcom udało porozumieć się w kwestii budżetu i dołączonego do niego mechanizmu praworządnościowego. - Porozumienie przyjęte na szczycie zaakceptowało wszystkie nasze wcześniejsze warunki. Oczekujemy, że KE w bardzo niedługim czasie zapisy przełoży na konkretne wytyczne, które będzie stosowała - powiedział po szczycie Mateusz Morawiecki

Na szczycie zawarto też porozumienie ws. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. - Zależało nam na porozumieniu, w którym Polska będzie miała środki na sprawiedliwą, w naszym tempie, transformację klimatyczną i gospodarczą jednocześnie - skomentował Morawiecki.

Premier wrócił już do Polski. Na lotnisku wygłosił krótkie oświadczenie dla mediów. - Pieniądze wynegocjowane przez rząd PiS w Brukseli będą ogromnym impulsem dla polskiej gospodarki - powiedział.

Koronawirus w Polsce 11 grudnia - raport

Koronawirus jest pod kontrolą - zapewniają rządzący. Po gwałtownych wzrostach zakażeń wprowadzili jednak szereg dodatkowych obostrzeń, a minister zdrowia Adam Niedzielski - choć twierdzi, że "hamulec bezpieczeństwa zadziałał", ostrzega już przed możliwą trzecią falą epidemii . Liczba nowych zakażeń raportowana przez resort zdrowia w jednym tygodniu spada, w kolejnym ponownie wzrasta. Po tym jak w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 423 zakażeniach i 92 zgonach, te liczby w raportach znów rosną. W czwartek nowych zakażeń było już 12 168, a w piątek 13 749. Najnowsze, piątkowe dane z MZ mówią o 13 110 zachorowaniach oraz 544 przypadkach śmiertelnych.

Szczyt UE

W Brukseli tymczasem trwa drugi dzień szczytu UE i dodatkowo szczyt strefy euro w rozszerzonym składzie, który będzie dotyczył przede wszystkim unii bankowej i unii rynków kapitałowych. Z Polski uczestniczy premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej, 10 grudnia, podczas szczytu UE doszło do porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021-27 i funduszu odbudowy. Morawiecki w swoim wpisie na Facebooku wskazał, że to podwójny sukces, bo Polska otrzyma 770 mld zł, po drugie te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami, a konkluzje Rady Europejskiej blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości "wbrew Polsce". Dodał, że Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom RE. - Polska z negocjacji unijnych nie wychodzi wzmocniona, tylko wychodzi ośmieszona, z jednym partnerem, Węgrami, których pozycja w UE też jest bardzo słaba - twierdzi europoseł, lider Wiosny Robert Biedroń.

