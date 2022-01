Donos do prokuratury na Mariana Banasia. Złożył go wiceprezes NIK

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego prezesa NIK Mariana Banasia - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zawiadomienie złożył wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Tadeusz Dziuba.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach, wbrew przepisom ustawy.

Donos dotyczy również "angażowania kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy, nienależnej wypłaty odpraw emerytalnych oraz ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej". Obecnie prokuratura analizuje treść zawiadomienia w ramach postępowania sprawdzającego.

Marian Banaś chciał odwołania wiceprezesa NIK Tadeusza Dziuby

W poniedziałek Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej negatywnie zaopiniowała wniosek prezesa NIK o odwołanie jego zastępcy Tadeusza Dziuby. Marian Banaś mówił na posiedzeniu komisji o utracie zaufania do Dziuby. - Pan Tadeusz Dziuba dopuścił się nieuzasadnionej krytyki prezesa NIK, wykorzystując pretekst roboczej współpracy pomiędzy najwyższymi organami kontroli Polski i Białorusi. Swoim zachowaniem, naruszając podległość służbową oraz pragmatykę stosowaną w Najwyższej Izbie Kontroli w zakresie publicznych wypowiedzi pracowników Izby na temat jej funkcjonowania, czym wykroczył poza kompetencje wiceprezesa NIK - powiedział szef NIK.

Dodał, że były też inne wypowiedzi Dziuby, które - według niego - "jednoznacznie świadczą" o tym, iż nie może on dłużej pełnić funkcji wiceprezesa NIK. Tadeusz Dziuba uznał obecny model zarządzania Izbą za bliski patologii. - Czy ja mam milczeć na ten temat? - pytał wiceprezes Izby.

Tadeusz Dziuba to były wojewoda wielkopolski i były poseł PiS, który na stanowisko wiceprezesa NIK został powołany w listopadzie 2019 roku. Już kilka miesięcy później, w lipcu 2020 roku Banaś podjął decyzję o odsunięciu swego zastępcy od nadzoru nad kontrolami i skierował przeciwko niemu zawiadomienie do prokuratury. Po dwóch miesiącach, we wrześniu 2020 roku, Dziuba odzyskał swe uprawnienia.

RadioZET.pl/PAP