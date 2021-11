Doda z zarzutem prokuratorskim. "Za głupotę i zaufanie się płaci"

Doda usłyszała prokuratorski zarzut pomocnictwa przy przestępstwie. Grozi za to do trzech lat więzienia, a w przypadku działania na szkodę wielu wierzycieli – nawet osiem lat pozbawienia wolności.

Śledczy prowadzą postępowanie w związku z działalnością Dody i jej byłego męża Emila S., jako producenta filmowego. Informację o zarzutach potwierdziła sama Dorota Rabczewska. Jako pierwszy o sprawie napisał we wtorek portal RMF24.pl. Gwiazda wyraziła zgodę na przedstawianie jej wizerunku.

Doda z zarzutami, jej były mąż aresztowany. "Za głupotę i zaufanie się płaci"

"Jako producent kreatywny, tworząc film od «a do z », wykonałam swój obowiązek przynosząc gotowe dzieło. Nie byle jakie, bo bijące kinowe rekordy oglądalności 2021 roku. Drugiego producenta Mojego ex męża zadaniem było przynieść na to budżet, dopiąć umowy z inwestorami i opłacić ekipę. On dostał hit, ja same problemy. Emil wczoraj z ponoć 40 zarzutami został aresztowany. Ja jako prezes spółki dostałam jeden zarzut i pewnie parę lat bronienia się w sądzie. Rozumiem. Za głupotę, naiwność i zaufanie się płaci" – przekazała Doda na swoim profilu na Instagramie we wtorek przed południem.

Gwiazda wyjaśnia szczegóły sprawy ze swojej perspektywy. "Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności. Byłam na to psychicznie przygotowana. Chcę pomóc inwestorom i ekipie odzyskać pieniądze, dlatego przejęłam konto z syndykiem, z którym omawiałam porozumienia od miesiąca. Dalej będę promować oraz dystrybuować ten wspaniały film, ale już sama!" – wyjaśnia dalej Doda. Wpis podsumowała stwierdzeniem "Nauczka na przyszłość: jesteś artystą? Twórz filmy, a nie spółki". Więcej szczegółów wkrótce.

RadioZET.pl/Doda Instagram/Rmf24.pl