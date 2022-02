Dr Grzesiowski grzmi po decyzjach ministra zdrowia. "To niezgodne z wytycznymi ECDC"

Adam Niedzielski na środowej konferencji prasowej zaprezentował nową strategię walki z COVID-19. Szef MZ stwierdził, że mamy do czynienia z początkiem końca pandemii. – Za nami apogeum piątej fali. [...] Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje o znoszeniu restrykcji – mówił.

Słowa ministra zdrowia skomentował dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. "Dziś ogłoszono kolejny raz koniec pandemii w Polsce, gdy według liczby zgonów jesteśmy na 4. miejscu na świecie, a w ciągu 2 tyg. liczba hospitalizacji COVID+ wzrosła o 5 tys., koledzy z POZ piszą, że dziennie przyjmują po 100 pacjentów, z czego 75% to COVID, a 30% załogi na izolacji" – napisał na Twitterze.

Skrócenie izolacji do 7 dni. Dr Grzesiowski: To niezgodne z wytycznymi ECDC

Minister Niedzielski poinformował również, że od 11 lutego zlikwidowana zostaje tzw. kwarantanna z kontaktu, od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni, a kwarantanna dla współdomowników będzie naliczana wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny.

"Skrócenie izolacji do siedmiu dni, bez testu antygenowego, oznacza, że wielu pacjentów zakaźnych, wróci do pracy i kontaktów społecznych. To niezgodne z wytycznymi ECDC. Skąd wiara, że po tygodniu wszyscy wyeliminowali wirusa? Dlaczego medyków możemy zwolnić po ujemnym teście w piątym dniu?" – ocenił dr Paweł Grzesiowski.

"Co się zmieniło w epidemiologii chorób zakaźnych. Kwarantanna po kontakcie z chorym na COVID jest niepotrzebna, niezależnie od stanu zaszczepienia osoby z kontaktu. To niezgodne z aktualną wiedzą, wytycznymi międzynarodowymi i zdrowym rozsądkiem. Brak kwarantanny = wzrost zakażeń" – stwierdził.

Krytycznie o słowach Niedzielskiego dotyczących pandemii wypowiedział się także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Minister zdrowia powinien być ostatnim, który będzie święcił jakieś triumfy, po tym blamażu, którym się wykazywał przez ostatnie miesiące. To aż wygląda nieprzyzwoicie" – podkreślił w rozmowie z PAP.

Na pytanie, czy będzie wniosek o odwołanie ministra zdrowia Kosiniak-Kamysz odparł, że taki wniosek był już zapowiadany przez inne ugrupowania polityczne. "Jak będzie taki wniosek, to my oczywiście za nim zagłosujemy, bo uważam, że sprawimy tym dużą radość ministrowi Niedzielskiemu. Myślę, że pan minister się po prostu męczy w miejscu, w którym nie może nawet mądrych rzeczy, które wymyślają eksperci realizować" – powiedział lider PSL.

RadioZET.pl