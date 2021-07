Koronawirus w Polsce jest obecnie znacznie mniejszym zagrożeniem niż w trakcie wiosennej trzeciej fali. W lipcu średnia dzienna liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni spadła poniżej 100. Ubywa też chorych w szpitalach. Wobec poprawy sytuacji epidemicznej rząd poluzował obostrzenia na wakacje. Premier, minister zdrowia, jak i epidemiolodzy ostrzegają jednak przed czwartą falą, która może być szczególnie groźna z powodu nowych, bardziej zakaźnych mutacji takich jak delta. Wskazują też, że najważniejszym zabezpieczeniem są szczepienia.

Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem, przestrzegł przed czwartą falą, którą spowoduje wariant delta. – Ten wariant jest najbardziej zakaźny, w związku z tym szybciej penetruje nowe środowiska. Wystarczy jedna chora osoba, żeby zakazić aż od pięć do ośmiu innych osób, co powoduje, że jeśli mamy słabo zaszczepione regiony w Polsce - jak ściana wschodnia, czy południowy wschód, to wirus bardzo szybko wywoła w nich kolejną falę – powiedział w rozmowie z portalem interia.pl

Grzesiowski porównał też wirus do odbezpieczonego karabinu strzelającego na oślep, a szczepionki do kamizelki kuloodpornej, dzięki której mamy szanse przeżyć. Zaznaczył, że nie oznacza to całkowitej eliminacji transmisji, choćby z tego powodu, że nie każdego można zaszczepić.

Dr Grzesiowski wskazuje, gdzie uderzy czwarta fala

Ekspert odkreślił, że kluczowe dla rozwoju epidemii jesienią będzie liczba zaszczepionych osób w grupie wiekowej 50 plus – im będzie ich więcej, tym mniejsza będzie śmiertelności i liczba hospitalizacji. Grzesiowski zaznaczył, że w regionach, które już mają ponad 50 proc. w pełni zaszczepionych mieszkańców, przy utrzymaniu tego trendu czwarta fala może w ogóle nie nadejść. Jako przykład wskazał Podkowę Leśną.

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem został też zapytany o regiony, w których procent w pełni zaszczepionej populacji jest bardzo niski. Wiele białych plam widać na południowym wschodzie – Lubelszczyźnie, Podkarpaciu czy Małopolsce. W małopolskich gminach Czarny Dunajec i Lipnica Wielka odsetek osób w pełni zaszczepionych to około 10 i 11 procent. Według Grzesiowskiego „w takich gminach będzie rzeź”.

– Nie łudźmy się. Nic innego się nie może się wydarzyć, przecież mamy doświadczenie z poprzednich dwóch fal. Podkreślam, wirus to odbezpieczony karabin. Jeśli człowiek nie ma kamizelki kuloodpornej w postaci szczepienia, to obrywa, a nawet umiera. I ludzie muszą to zrozumieć. Obszary, gdzie obecnie jest niska wyszczepialność, to pierwsi kandydaci do lockdownu i dramatycznego wzrostu zachorowań, bo tam jest najwięcej osób podatnych. I żeby to ustalić, niepotrzebna jest medycyna. Wystarczy zwykła matematyka – przestrzegł.

RadioZET.pl/interia.pl/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK