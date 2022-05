Dr Paweł Grzesiowski dla Radia ZET: apeluję o powrót bezpłatnych testów na COVID-19

Koronawirus jest w odwrocie – zarówno jeśli chodzi o liczbę wykrywanych zachorowań, jak i zainteresowanie Polaków. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się podawać statystyki dotyczące COVID-19 raz na tydzień. Mniejsze zagrożenie dla Polaków zostało potwierdzone odwołaniem stanu epidemii i zastąpieniem go stanem zagrożenia epidemicznego.

Wśród zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia znalazła się także modyfikacja zasad przeprowadzania testów na COVID-19. Doktor Paweł Grzesiowski uważa, że trzeba się z nich wycofać, gdyż doprowadziła ona do faktycznego braku testowania wśród osób, które wykazują się lekkimi objawami koronawirusa.

Przez płatne testy Polacy się nie testują na COVID-19? Grzesiowski apeluje do Ministerstwa

Jak podkreślił dr Grzesiowski w rozmowie z reporterem Radia ZET Michałem Dzienyńskim, odkąd skierowanie na bezpłatne testy musi wypisać lekarz rodzinny - dostęp do nich jest mocno utrudniony. Zdaniem eksperta w Polsce nie testuje się osób z lekkimi objawami koronawirusa. Tak jest nawet w szpitalnych izbach przyjęć. A skoro nie ma testu, to nie ma choroby.

Wypacza to faktyczny stan epidemii w Polsce, jako że w oficjalnych statystykach może znajdować się znacznie mniej zachorowań od faktycznej ich liczby. Osoby, które chorują na COVID-19 z lekkimi objawami lub bezobjawowo funkcjonują w społeczeństwie, przez do może dochodzić do dalszego rozprzestrzeniania koronawirusa.

Rozwiązaniem tego problemu jest według dr Grzesiowskiego przywrócenie łatwiejszej dostępności testów na COVID-19.

- Bezpłatne testy na COVID-19 powinny być nadal dostępne w aptekach i punktach wymazowych – powiedział ekspert z Rady Medycznej reporterowi Radia ZET Michałowi Dzienyńskiemu.

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na COVID-19, a od 16 maja w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

RadioZET.pl/Radio ZET