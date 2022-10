Dramat dzieci w Poznaniu. Matka zastępcza sprzedawała je pedofilom

Aferę pedofilską opisała "Gazeta Wyborcza", która dotarła do szczegółów śledztwa w tej sprawie. Switłana P. przyjechała do Polski 12 marca tego roku, niedługo po wybuchu wojny na Ukrainie. Kobieta od ponad 20 lat jest matką zastępczą. 52-latka dotarła do Poznania z dziećmi w wieku od 4 do 16 lat. Tam zaopiekowało się nią polskie małżeństwo, które również jest rodziną zastępczą dla kilkorga dzieci.

Ania i Jacek (imiona zmienione) zorganizowali pomoc dla Ukrainki i jej dzieci. Pomogli zapisać je do szkół, przywieźli im zabawki i laptopy do nauki, zaprosili też dzieci do swojego domu. Maluchy otworzyły się przed polską rodziną i zdradziły, że Switłana je bije. Powiedziały też, że są głodne. Ania przeprowadziła ze Switłaną rozmowę i zaproponowała kobiecie terapię.

Afera pedofilska w Poznaniu. Matka sprzedawała 8 dzieci pedofilom

- Boję się o młodsze dzieci. Swieta je pozabija - powiedziała Ani i Jackowi na początku kwietnia jedna ze starszych dziewczynek. Polka skonsultowała się z centrum pomocy rodzinie i postanawiła zabrać dzieci. Zorganizowała im seans filmowy z nocowaniem. Następnego dnia, kiedy 52-letnia Ukrainka przyszła po dzieci, Anna ich nie oddała. - Myślisz, że ja nie wiem, co z nimi robisz? Że pampersy z kupą wkładasz do buzi? Że zabraniasz jeść? - powiedziała do Switłany. Ta zaprzeczyła tym oskarżeniom. Małżeństwo zawiadomiło policję, która zatrzymała Ukrainkę.

Śledczy postawili Switłanie P. dziesięć zarzutów, po jednym na każde dziecko. Dotyczą one psychicznego i fizycznego znęcania się nad dziećmi ze szczególnym okrucieństwem. Według prokuratorów, 52-latka poniżała dzieci, biła je po plecach, twarzy, nogach i rękach. "Zmuszała dzieci do stania w kącie, czasem przez całą noc, ograniczała dostęp do jedzenia, picia i toalety. Sześciolatce, która zamieszkała u niej tuż przed wojną, wyrywała włosy, a do ust wpychała pieluchę zabrudzoną moczem i kałem. Biła tłuczkiem po głowie i rękach oraz paskiem i gałęzią po pośladkach" - czytamy w gazecie.

To nie wszystko.Switłana powiesiła jednego z chłopców, dziś 13-latka, za nogę na drabinie. Chłopców biła po penisach, a 9-letnią dziewczynkę dusiła rekami. Na Ukrainie zmuszała też dzieci do jedzenia zwierzęcych odchodów. Lekarze, którzy zbadali dzieci, stwierdzili, że są "skrajnie niedożywione" i mają na ciele blizny oraz ślady po pobiciu. Prokuratura ustaliła również, że Ukrainka sprzedawała dzieci na godziny pedofilom, którzy je gwałcili. Krzywdziła tak ośmioro dzieci na Ukrainie i w Polsce. - Dzieci wykazują objawy charakterystyczne dla osób doznających przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej – oceniła psycholog, która brała udział w przesłuchaniach. Teraz policja stara się ustalić, kim byli mężczyźni, którzy wykorzystywali dzieci seksualnie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza"