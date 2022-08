Dramat nad Bałtykiem. Dziennikarz TVP w ciężkim stanie

Dziennikarz TVP 3 Wrocław Łukasz Owsiany wypoczywał nad polskim morzem razem ze swoją partnerką. W dniu, gdy doszło do tragedii, 31-latek skarżył się na duży ból głowy. Gdy stracił przytomność, jego partnerka wezwała karetkę, która przyjechała po 20 minutach. Ratownicy zabrali mężczyznę na SOR koszalińskiego szpitala wojewódzkiego.

Partnerka Łukasza Owsianego, która cały czas była przy nim, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mówiła o tym, że w szpitalu długo zwlekano z postawieniem diagnozy i jej zdaniem zlekceważono pierwsze objawy udaru.

Łukasz Owsiany w śpiączce. Rodzina mówi o zaniedbaniu

- Naszym zdaniem tam właśnie zlekceważono objawy wskazujące na udar mózgu i przez kilka godzin nie postawiono właściwiej diagnozy. Przyjęli Łukasza i po pierwszych badaniach zostawili na obserwacji. Czuwałam przy nim, obudził się nad ranem i prosił o pomoc - mówiła Zofia Popławska dziennikarzowi "Gazety Wyborczej".

Jak wskazała "Wyborcza", dziennikarz TVP 3 Wrocław został przebadany przez neurologa dopiero po trzech godzinach.

– Dopiero wtedy postanowili przewieźć Łukasza do szpitala w Szczecinie, gdzie przeszedł operację neurochirurgiczną udrożnienia tętnic - powiedziała Popławska.

Tragedia Łukasza Owsianego. Przebywa od 8 dni w śpiączce

Dziennikarz telewizyjny od 8 dni przebywa w śpiączce - poinformowała "Gazeta Wyborcza". Zdaniem lekarzy stan Łukasza Owsianego jest bardzo ciężki, ale stabilny. Siostra chorego nie może zrozumieć, dlaczego od razu nie został przetransportowany na oddział neurologiczny.

- Gdyby transport Łukasza wykonano natychmiastowo na oddział neurologiczny w Szczecinie, to dzisiaj nasze prognozy i oczekiwania byłyby zupełnie inne. To jest to coś, czego nie mogę zrozumieć i z czym nie mogę się pogodzić - powiedziała w rozmowie z TVP Szczecin Ewelina Srokowska, siostra Łukasza.

Łukasz Owsiany potrzebuje rehabilitacji

"Nasz kolega z TVP 3 Wrocław, Łukasz Owsiany leży obecnie w szpitalu w ciężkim stanie. Jako zespół biura prasowego codziennie współpracujemy z wieloma dziennikarzami i mediami i dobre relacje, wsparcie i pomoc, zwłaszcza w trudnych chwilach, są dla nas niezwykle istotne" - o potrzebie rehabilitacji napisało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

"Czekamy na powrót Łukasza do zdrowia, niestety nie będzie to możliwe bez kosztownej rehabilitacji. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dorzucić, zostawiamy niezbędne informacje do przelewu:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław45 1240 1994 1111 0000 2495 6839Z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - DZIENNIKARZ"

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza