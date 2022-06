Dramatycja akcja poszukiwawcza na rzece. Wcześniej zwłoki wyłowiono z jeziora

Poszukiwania zaginionego nad jeziorem Łukcze wędkarza zakończono ok. godz. 19 w piątek. Ciało 55-latka znaleziono dziesięć metrów od brzegu w zaroślach. - W nocy z czwartku na piątek dwóch wędkarzy łowiło ryby. Po północy jeden z nich poszedł spać, a drugi miał pilnować wędek. Rano, po przebudzeniu okazało się, że nie ma 55-latka – opisuje kom. Fijołek.

Wciąż trwają też poszukiwania kolejnego wędkarza nad rzeką Wieprz w okolicach Ciechanek Łęczyńskich. - W czwartek podczas łowienia ryb, jeden z mężczyzn poszedł nazbierać chrustu, a drugi miał zostać i czekać przy brzegu. Gdy pierwszy wrócił, na miejscu były tylko ubrania 35-latka. W trakcie sprawdzenia okolicy rzeki też go nie znalazł. Mężczyzna stwierdził, że może znajomy zrobił mu kawał, więc poszedł spać do domu. W piątek rano okazało się, że 35-latek nadal nie wrócił do domu. Po zgłoszeniu ruszyły jego poszukiwania – mówi rzecznik.

RadioZET.pl.PAP: Gabriela Bogaczyk