Katastrofa ekologiczna w Odrze. Z rzeki wyławiane są tony śniętych ryb. Ofiarami skażenia padają też inne zwierzęta, jak owce czy bobry. Lokalni mieszkańcy ostrzegają, że niedługo będzie można szukać martwych ptaków.

- Mamy setki tysięcy martwych ryb i stworzeń, które zalegają na brzegach rzeki. Jest przeogromny odór ciał, do których zlatują się padlinożerne ptaki. Boimy się, że to może doprowadzić do śmierci kolejnych zwierząt – relacjonuje Alicja Matwiejczuk na nagraniu udostępnionym przez Wirtualną Polskę.

Katastrofa ekologiczna na Odrze. "Rząd tym się nie interesuje"

- Ludzie są przerażeni i zdruzgotani. Muszę nosić maseczkę, ale nie z powodu koronawirusa. Odór gnijących ciał, które leżą wzdłuż brzegu rzeki, jest okropny - mówi mieszkanka województwa lubuskiego.

Pani Alicja dodaje, że mieszkańcy nie otrzymali żadnej pomocy ze strony rządu. - Sprzątaniem nikt się nie interesuje, wszystkie prace wykonywane są przez okolicznych mieszkańców i wędkarzy – mówi. - Ludzie chyba do końca nie są świadomi, jakie to niesie zagrożenie (skażenie rzeki – red.) dla ludzi, dzieci i zwierząt - podkreśla.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska