Dramatyczny wypadek na przejeździe kolejowym w gminie Puławy. We wtorek 18 października o poranku 53-letni kierowca forda złamał wszelkie zasady ruchu drogowego.

Tuż przed opuszczonym szlabanem ominął stojące samochody, uszkodził rogatkę, a następnie uderzył w przejeżdżający pociąg towarowy. Nagranie z miejsca zdarzenia udostępniła puławska policja.

Dramat na przejeździe kolejowym. Wjechał wprost pod pociąg

"Do zdarzenia doszło około godz. 7:30 w miejscowości Skoki w gminie Puławy. Kierujący samochodem osobowym marki Ford 53-latek doprowadził do zderzenia z pociągiem towarowym jadącym z Dęblina do Puław. Jak wynika z ustaleń policjantów, kierujący ominął dwa samochody stojące przed strzeżonym przejazdem kolejowym, uderzył w opuszczoną półzaporę, po czym wjechał na tory, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym jadącym w stronę Puław" – poinformowała komisarz Ewa Rejn – Kozak z policji w Puławach.

Ranny kierowca trafił do szpitala. Okazało się, że był trzeźwy, natomiast wyszło na jaw, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Maszynista pociągu również był trzeźwy. "Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Pojazd, którym kierował mieszkaniec gminy Puławy, został zabezpieczony na policyjnym parkingu do dalszych oględzin" – dodała policjantka.

Policja przypomina, że na przejazdach kolejowych kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. "W chwili, gdy sygnalizator nadaje pulsacyjne światło czerwone, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy, nawet w sytuacji, gdy rogatki nie zostały jeszcze opuszczone, bądź ich opuszczanie dopiero się rozpoczęło" – wskazują mundurowi.

