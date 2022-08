Dramatyczny wypadek w Radomierzu. Nie żyje 12-latek i jego ojciec

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w Radomierzu na Dolnym Śląsku. Na miejscu zginął 39-latek oraz pomimo reanimacji jego 12-letni syn. Jadący w kierunku Jeleniej Góry samochód nagle wpadł w poślizg i tyłem uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka auto.

Do wypadku w Radomierzu, na drodze krajowej nr 3, doszło w poniedziałek ok. godz. 12:30. Według nowych informacji policji z Jeleniej Góry zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Skoda fabia należąca do mieszkańca gminy Śrem i bmw z powiatu gostyńskiego. Pierwszym autem podróżował 39-latek z synem, natomiast drugim - czteroosobowa rodzina.

Wypadek w Radomierzu. Nie żyje Ojciec i 12-letni syn

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący skodą, jadąc z Wrocławia w kierunku Jeleniej Góry, wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie tyłem uderzył w pojazd bmw, jadący w przeciwnym kierunku.

W tragicznym wypadku zginął 39-latek i jego 12-letni syn, który mimo prób reanimacji zmarł na miejscu. Osoby podróżujące w bmw - 64-letni mężczyzna, 57-letnia kobieta i dzieci w wieku 7 i 10 lat - także odniosły obrażenia, jednak niezagrażające ich życiu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/KMP w Jeleniej Górze