Agresja podczas kontroli sanepidu. Właściciel sklepu usłyszał zarzuty

Do trzech lat więzienia grozi właścicielowi sklepu w Drezdenku (woj. lubuskie), który zaatakował pracownice sanepidu w trakcie kontroli covidowej. Mężczyzna wypchnął siłą dwie kobiety ze sklepu, jedna z nich upadła na ziemię. Agresor usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i wpływania na czynności wykonywane przez pracownice sanepidu.

Policja i sanepid egzekwują obowiązujące obostrzenia, które są w dobie czwartej fali jednymi z łagodniejszych w Europie. Nawet w takiej sytuacji dochodzi jednak do ignorowania restrykcji, a w przypadkach kontroli służb - incydentów.

W Drezdenku właściciel jednego ze sklepów siłą wypchnął dwie pracownice sanepidu, które stawiły się na miejscu, by skontrolować, czy na miejscu przestrzegane są obowiązujące obostrzenia.

Drezdenko. Agresja podczas kontroli sanepidu [WIDEO]

Na nagraniu z monitoringu, udostępnionym przez policję, widać, jak stojący przed wejściem do sklepu mężczyzna odpycha siłą dwie kobiety. Jedna z nich upada na ziemię.

"Tak było w przypadku agresywnego zachowania właściciela jednego ze sklepów w Drezdenku. 55-latek uniemożliwiał dwóm kobietom – inspektorom sanepidu przeprowadzenie kontroli związanej z przestrzeganiem zasad epidemiologicznych. W trakcie wymiany zdań mężczyzna stał się agresywny, popychał kobiety, co spowodowało, że jedna z nich upadła na ziemię" – przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

O sprawie została poinformowana policja. "Mundurowi ustalili, że doszło do przestępstwa, jakim jest naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Kryminalni szybko namierzyli i zatrzymali dwie osoby podejrzewane o przestępstwo. Właściciel sklepu usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i wpływania na czynności wykonywane przez pracownice sanepidu" – wyjaśnili policjanci. Drugi z zatrzymanych usłyszał podobne zarzuty. Grozi za to do trzech lat więzienia.

RadioZET.pl/KWP w Gorzowie Wielkopolskim