Duda może zablokować pomysł PiS ws. wyborów. Będzie weto prezydenta?

Prawo i Sprawiedliwość chce przesunąć termin wyborów samorządowych tak, by data nie pokrywała się z terminem wyborów parlamentarnych. Partia rządząca przygotowała już projekt ustawy, ale ta może jednak spotkać się z prezydenckim wetem.

Wybory samorządowe według planu PiS mają odbyć się nieco później. Jeszcze w tym półroczu do Sejmu może wpłynąć projekt ustawy o przesunięciu wyborów samorządowych o 6 miesięcy. Powód? W tym samym czasie miałyby się odbyć wybory parlamentarne. Według obecnego kalendarza zarówno wybory parlamentarne, jak i samorządowe wypadają na jesieni 2023 roku. Czy plan PiS, by przesunąć wybory samorządowe, dojdzie do skutku?

Wybory samorządowe. Duda może zablokować pomysł PiS

Partia rządząca chce wprowadzić zmiany w kalendarzu wyborczym. Wybory do parlamentu miałyby się odbyć niezmiennie jesienią przyszłego roku, ale samorządowe zostałyby odroczone o pół roku – zakłada projekt ustawy przygotowanej przez PiS.

Niewykluczone jednak, że pomysł ten nie spotka się z aprobatą Andrzeja Dudy. Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta na antenie TVP 1 mówił o stosunku Dudy do tego typu zmian.

Znam generalne podejście pana prezydenta dotyczące kwestii wyborów. Pan prezydent uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest to, aby wybory odbywały się w terminach konstytucyjnych - chyba, że są jakieś okoliczności, które tę generalną zasadę zmieniają Andrzej Dera

Zdaniem polityków, nakładanie się na siebie terminów wyborów nie są wystarczającą przesłanką ku tego typu zmianie. Reforma PiS skutkowałaby zmianą konstytucyjnego terminu wyborów i wydłużeniem kadencji samorządów.

Warto nadmienić, że z kolei na wiosnę 2024 roku wypadają wybory do Parlamentu Europejskiego. – To i tak będzie kumulacja wyborów – podsumował Dera.

RadioZET.pl/PAP