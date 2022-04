Dwie trzecie lotów odwołanych od 1 maja? Eurocontrol: lotniska czynne 7,5 godziny dziennie

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała, że w przypadku braku porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego warszawskie lotniska będą mogły działać tylko 7,5 godziny dziennie. Zmniejszy to przepustowość do około 170 lotów dziennie, a według planów stołeczne lotniska mają ich obsługiwać 510.

Samoloty mogą od 1 maja omijać Polskę, jeśli Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie porozumie się z protestującymi kontrolerami lotów. Ponad połowa z nich zagroziła zwolnieniem, co oznaczałoby brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa na polskim niebie. Eurocontrol informowała, że w przypadku braku porozumienia będzie musiał wdrożyć procedurę „massive cancelation”, odwołując większość lotów.

Urząd Lotnictwa Cywilnego podał, że mimo wcześniejszych deklaracji do podjęcia takiej decyzji w piątek 22 kwietnia nie doszło. - Jesteśmy gotowi na niezwykle daleko posunięty kompromis i bardzo serdecznie prosimy wszystkich kontrolerów, aby nie doprowadzili do zamknięcia polskiego nieba – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Brak porozumienia może uziemić warszawskie lotniska. „Czynne od 9:30 do 17”

- Obecnie każdego dnia nad polską przestrzenią powietrzną przelatuje około 700 lotów. Spośród nich około 300 lotów będzie wymagało zmiany trasy z powodu braku kontrolerów – podała Eurocontrol, prezentując scenariusz braku osiągnięcia porozumienia z kontrolerami lotniczymi. Konsultacje mające ustalić, które loty można przekierować i w jaki sposób najlepiej to zrobić, są już na wszelki wypadek prowadzone.

Organizacja zastrzegła, że w przypadku braku porozumienia od 1 maja liczba kontrolerów będzie wystarczająca, aby podejście do warszawskich lotnisk obsługiwano przez 7,5 godziny dziennie, w godz. 9:30-17.

Od kilkunastu dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego dotyczące między innymi bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

Eurocontrol przekazała PAP, że zdaje sobie sprawę z toczących się dyskusji między PAŻP a związkami i ma nadzieję, że wkrótce nastąpi przełom. - Jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązania, będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje dla europejskiej sieci lotniczej - wskazała organizacja.

- Jesteśmy gotowi na niezwykle daleko posunięty kompromis, wyciągamy dłoń otwartą i bardzo serdecznie prosimy wszystkich kontrolerów, aby nie doprowadzili do kryzysu, do zamknięcia polskiego nieba, bo będzie to strata dla wszystkich Polaków. (...) Ja na pewno będę robił wszystko, aby takiemu kompromisowi patronować – zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał, że razem z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem stara się znaleźć rozwiązanie tego problemu.

RadioZET.pl/PAP