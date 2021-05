Nowa szczepionka przeciw COVID-19 w Polsce? Jest możliwy termin

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk podał najnowsze dane dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. Dworczyk poinformował, że 74 proc. Polaków powyżej 70. roku życia zaszczepiło się pierwszą dawką lub zarejestrowało na szczepienie pierwszą dawką, które nastąpi w najbliższych tygodniach. "Te statyki w grupie 70-79 lat są lepsze niż w grupie 80-89" - dodał.

Przekazał ponadto, że do tej pory 48 proc. osób pełnoletnich zarejestrowało się lub zaszczepiło się pierwszą dawką. Dworczyk powtórzył, że teraz przechodzimy z czasów, gdzie największym wyzwaniem był dostęp do szczepionek, do okresu, gdzie najważniejsze będzie przekonywanie Polaków do szczepień. Pytany, czy jednym z ułatwień będzie to, że każdy, kto zaszczepił się poza miejscem zamieszkania - mógł się teraz zaszczepić w swojej miejscowości, odpowiedział, że jest to jeden z pomysłów na zachętę.

Kiedy w Polsce będzie dostępna nowa szczepionka przeciw COVID-19?

Michał Dworczyk przekazał, że program szczepień przeciw COVID-19 w Polsce może zostać niebawem rozszerzony o nową szczepionkę.

– Szczepionka firmy Covavax w połowie czerwca może być zarejestrowana przez EMA. Jeżeli tak się stanie, to będzie kolejna szczepionka dostępna na terenie Unii Europejskiej i również w Polsce – poinformował.

RadioZET.pl/PAP, oprac. AK